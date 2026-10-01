به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید الهی‌راد با اشاره به توزیع ۷ هزار و ۵۰۰ بسته لوازم تحریر و کیف در سراسر کشور، گفت: سهم خراسان شمالی از این اقدام ۴۰۰ بسته بود که با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های تحصیل آنان توزیع شد.

وی ارزش هر بسته را ۴ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: ارزش مجموع بسته‌های توزیع‌شده در استان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

الهی‌راد با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی برای بسیاری از خانواده‌های نیازمند با دغدغه تأمین هزینه‌های لوازم آموزشی و کیف دانش‌آموزان همراه است گفت: کمیته امداد خراسان شمالی نیز از حدود یک ماه گذشته در قالب پویش «آینده‌ساز باشیم» برای تهیه و توزیع لوازم‌التحریر دانش‌آموزان نیازمند اقدام کرده و تلاش می‌کند هیچ دانش‌آموز تحت حمایت، سال تحصیلی خود را بدون لوازم مورد نیاز آغاز نکند.

وی ضمن قدردانی از همراهی بانک قرض الحسنه مهر ایران در این اقدام خداپسندانه گفت: این اقدام در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی این بانک و با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند انجام شده است و بدون تردید توجه به نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه تحصیل مناسب، سرمایه‌گذاری برای ساختن آینده‌ای بهتر برای آنان و جامعه است.