به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت: با استقرار نظام مدیریت هماهنگ و بسیج نیرو‌های امدادی در نوار ساحلی مازندران، عملیات‌های نجات در تابستان امسال به یک نقطه عطف در مدیریت سواحل تبدیل شد؛ به‌طوری که ۱۸۶۶ گردشگر با تلاش‌های شبانه‌روزیِ ناجیان و امدادگران از خطر حتمی رهایی یافتند و ۳۰۷ نفر نیز با انجام عملیات موفقیت‌آمیز احیای قلبی ریوی (CPR) به کانون خانواده‌های خود بازگشتند. ‎

در حالی که حجم حضور گردشگران در سواحل استان به بیش از ۳۰ میلیون نفر رسید، هماهنگی منسجم میان دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های انتظامی، امدادگران هلال‌احمر و ناجیان غریق، به کاهش محسوس مخاطرات و نجات جان ۱۸۶۶ مسافر منجر شد.

مصطفی سوادکوهی با تأکید بر اینکه هر عملیات نجات، تلاشی برای حفظ یک بنیاد خانواده است افزود: از این تعداد، ۳۰۷ نفر پس از انتقال به مراکز درمانی و دریافت خدمات تخصصی CPR، حیاتی دوباره یافتند که این اتفاق، بهترین گواه بر ارزشمندی تلاش‌های بی‌وقفه عوامل امدادی حاضر در صحنه است.