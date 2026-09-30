پخش زنده
امروز: -
۱۸۶۶ نفر با تلاش ناجیان و امدادگران از مرگ در دریای مازندران نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت: با استقرار نظام مدیریت هماهنگ و بسیج نیروهای امدادی در نوار ساحلی مازندران، عملیاتهای نجات در تابستان امسال به یک نقطه عطف در مدیریت سواحل تبدیل شد؛ بهطوری که ۱۸۶۶ گردشگر با تلاشهای شبانهروزیِ ناجیان و امدادگران از خطر حتمی رهایی یافتند و ۳۰۷ نفر نیز با انجام عملیات موفقیتآمیز احیای قلبی ریوی (CPR) به کانون خانوادههای خود بازگشتند.
در حالی که حجم حضور گردشگران در سواحل استان به بیش از ۳۰ میلیون نفر رسید، هماهنگی منسجم میان دستگاههای اجرایی، نیروهای انتظامی، امدادگران هلالاحمر و ناجیان غریق، به کاهش محسوس مخاطرات و نجات جان ۱۸۶۶ مسافر منجر شد.
مصطفی سوادکوهی با تأکید بر اینکه هر عملیات نجات، تلاشی برای حفظ یک بنیاد خانواده است افزود: از این تعداد، ۳۰۷ نفر پس از انتقال به مراکز درمانی و دریافت خدمات تخصصی CPR، حیاتی دوباره یافتند که این اتفاق، بهترین گواه بر ارزشمندی تلاشهای بیوقفه عوامل امدادی حاضر در صحنه است.