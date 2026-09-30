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رئیس سازمان هواشناسی کشور از ادامه فعالیت سامانههای بارشی در نوار شمالی کشور تا اواسط هفته آینده خبر داد و گفت: روز یکشنبه استانهای ساحلی دریای خزر، بویژه گیلان، مازندران و گلستان، بارشهای قابلتوجهی خواهند داشت.
سحر تاجبخش در گفتوگو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما با اشاره به آغاز سال آبی جدید گفت: سامانه بارشی فعال در سواحل شمالی کشور تا اواسط هفته آینده به فعالیت خود ادامه میدهد و در برخی روزها، بویژه روزهای ابتدایی هفته آینده، تشدید خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر استانهای ساحلی دریای خزر، دامنههای جنوبی البرز، تهران و بخشهایی از شمالغرب کشور نیز تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند و در برخی مناطق احتمال بارش بیش از ۵۰ میلیمتر بهصورت نقطهای وجود دارد.
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: برای ارتفاعات تهران و مازندران در روز جمعه بارش پیشبینی شده و در ارتفاعات شمالغرب نیز احتمال بارش برف وجود دارد؛ این بارشها بیشتر در ارتفاعات رخ میدهد و احتمال بارش برف در شهرها و روستاها کمتر است.
احتمال صدور هشدار نارنجی برای سواحل خزر
تاجبخش با اشاره به شدت بارشهای پیشرو گفت: هم اکنون برای مناطق تحت تأثیر سامانه هشدار زرد صادر شده، اما با نزدیک شدن به زمان فعالیت سامانه و افزایش قطعیت پیشبینیها، احتمال صدور هشدار نارنجی برای استانهای ساحلی دریای خزر وجود دارد.
وی از مردم خواست در روزهای بارانی، بویژه در ارتفاعات تهران و مازندران، از حضور در بستر و حریم رودخانهها خودداری کنند.
رئیس سازمان هواشناسی همچنین از کاهش محسوس دما از روز شنبه در شمالغرب و از روز یکشنبه در بخشهای بیشتری از کشور خبر داد و گفت: کاهش دما در تهران از اواسط هفته آینده محسوستر خواهد بود.
ضرورت آمادهسازی زیرساختها برای بارشهای پاییزی
تاجبخش با اشاره به احتمال بارشهای فراتر از نرمال در بخشی از پاییز، بر ضرورت آمادهسازی دستگاههای اجرایی برای مواجهه با بارشهای شدید و احتمال وقوع سیلاب تأکید کرد.
وی گفت: دستگاههای مسئول باید به باز بودن مسیر آبها و روانآبها توجه داشته باشند تا بارشها به جای تبدیل شدن به تهدید و خسارت، به فرصتی برای تأمین منابع آبی تبدیل شوند.
رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به سیلاب اخیر در مازندران افزود: در آن رخداد، میزان بارش بهتنهایی غیرعادی نبود، اما بسته بودن مسیر آب به دلیل نخالهها، درختان شکسته و سایر موانع در بروز سیلاب نقش داشت.
تاجبخش: النینو به معنای پایان خشکسالی نیست
رئیس سازمان هواشناسی درباره تأثیر پدیده النینو بر بارشهای ایران گفت: النینو میتواند الگوهای گردش جوی را تحت تأثیر قرار دهد، اما نباید آن را به معنای قطعی افزایش بارش یا پایان خشکسالی در کشور دانست.
وی افزود: بر اساس نقشههای پیشبینی، احتمال بارشهای فراتر از نرمال از حدود نیمه مهر تا نیمه آذر وجود دارد، اما این بارشها به معنای پایان مشکلات چندساله کمآبی کشور نیست.
تاجبخش تأکید کرد: کشور همچنان در حوزه منابع آب، بویژه منابع آب زیرزمینی، با تنش جدی مواجه است و مدیریت مصرف آب در بخشهای شرب، کشاورزی و صنعت باید ادامه یابد.
تهران؛ یکی از کانونهای کمبارشی سال آبی گذشته
رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وضع بارش در سال آبی گذشته گفت: اگرچه بارش کشور در مجموع در محدوده نرمال قرار داشت، توزیع بارشها متوازن نبود و بخشی از بارشها به شکل سیلابی رخ داد.
وی افزود: در پایان سال آبی، ۱۲ استان بارشهای بالاتر از نرمال داشتند، اما استانهای واقع در دامنه جنوبی البرز از جمله تهران، سمنان، قزوین، قم، مرکزی و همدان همچنان با کمبود بارش مواجه بودند.
تاجبخش گفت: استان تهران با حدود ۴۰ تا ۴۱ درصد کاهش بارش، یکی از شدیدترین شرایط کمبارشی را تجربه کرد و مدیریت منابع آب در این استان همچنان نیازمند توجه جدی است.
وی درباره ادامه سال آبی جدید نیز اظهار کرد: در پاییز پیشرو انتظار بارشهای پربارتری داریم، اما برای پیشبینی قطعی زمستان هنوز زود است و بر اساس الگوهای فعلی، خوشبینانهترین حالت، بارش در محدوده نرمال است.
رئیس سازمان هواشناسی در پایان با اشاره به تغییر الگوی بارشها گفت: تغییر اقلیم موجب شده بخش بیشتری از بارشها به شکل رگباری و سیلابی رخ دهد؛ بنابراین آمادگی دستگاههای مختلف برای مدیریت این رخدادها ضروری است.