رییس کل دادگستری خوزستان گفت: آزادی ۱۷۰ نفر محکومان جرایم غیرعمد استان با تسویه بدهی حدود هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان، آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی چهارشنبه در آیین آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استان در اهواز بیان کرد: آزادی مددجویان در راستای سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر کمک به آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد با مشارکت خیرین و نیکوکاران و ترویج فرهنگ گذشت و ایثار انجام شده است.

وی افزود: مراجع قضایی استان با بررسی وضعیت مالی مددجویان و پذیرش دادخواست‌های اعسار، حدود یک هزار و ۳۰۷ میلیارد تومان از بدهی‌ها را در قالب تقسیط تعیین تکلیف کردند.

دهقانی با قدردانی از شکات و طلبکارانی که با گذشت و بخشش بخشی از مطالبات خود در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت کردند، ادامه داد: شکات از دریافت حدود ۱۶۲ میلیارد تومان از مطالبات خود گذشت کردند که این اقدام نقش مهمی در آزادی مددجویان داشت.

رئیس هیات مدیره ستاد دیه خوزستان بیان داشت: همچنین حدود هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل منابع نمایندگی ستاد دیه استان و چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی بانک‌های عامل تامین شد وخانواده‌های مددجویان نیز حدود ۵۰۶ میلیون تومان برای آزادی آنان تامین کردند.

دهقانی با تاکید بر نقش خیرین و نیکوکاران در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تصریح کرد: مشارکت‌های مردمی و کمک خیرین می‌تواند زمینه بازگشت این افراد به آغوش خانواده و جامعه را فراهم کند و از تحمیل آسیب‌های ناشی از حبس به خانواده‌های آنان جلوگیری شود.

بر اساس اعلام رییس کل دادگستری خوزستان طی پنج سال اخیر با اقدامات پیشگیرانه از ورود سه هزار و ۷۰۰ نفر به زندان در استان جلوگیری شد.