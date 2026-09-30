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فرمانده انتظامی شهرستان یزد از دستگیری ۲ سارق و کشف ۱۲ فقره سرقت توسط ماموران کلانتری امامشهر یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: ماموران کلانتری امامشهر یزد در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و آسایش و آرامش شهروندان، طرح مبارزه با سرقت را در دستور کار قرار دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان یزد ادامه داد: با تلاش ماموران در هفته گذشته ۲ سارق حرفهای شناسایی و دستگیر شدند که متهمان در بازجوییهای به عمل آمده به ۱۲ فقره سرقت در سطح شهر یزد اعتراف کردند.
وی افزود: سارقان تحویل دادسرا شدند.