جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تأکید کرد: ادامه تشدید حملات رژیم صهیونی در غزه، در واقع ادامه مراحل گذشته جنگ نسل‌کشی این رژیم علیه ملت فلسطین است و نشان‌دهنده گریز آشکار تل‌آویو از تمام تعهدات آن براساس توافق آتش‌بس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای با اشاره به جنایت هولناک ارتش اشغالگر در غرب شهر غزه که منجر به شهادت پنج فلسطینی شد، تصریح کرد که ادامه بمباران سراسر نوار غزه، تأییدی دوباره بر ماهیت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و بی‌پایبندی آن به تفاهم‌های موجود است.

حماس در این بیانیه، استمرار عملیات ترور، تیراندازی، بمباران و هدف قرار دادن غیرنظامیان را تحولی بسیار خطرناک دانست که به طور عملی فرصت‌های اجرای توافق آتش‌بس را از بین می‌برد.

این جنبش مبارز فلسطینی در ادامه، مسئولیت کامل این اقدامات و پیامد‌های آن را متوجه رژیم صهیونیستی و سران فاشیست آن دانست.

حماس، در مواجهه با ادامه این تشدید تنش‌های خطرناک، از کشور‌های میانجی، کشور‌های ضامن توافق و همچنین دولت آمریکا خواست تا به مسئولیت های خود در این قبال عمل کنند.

این جنبش فلسطینی همچنین از آنها خواست که از مرحله نظارت صرف بر نقض مکرر توافقات فراتر روند و گام‌های عملی و مؤثری برای توقف حملات و الزام رژیم صهیونیستی به احترام به تفاهم‌های موجود بردارند.