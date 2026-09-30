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عملیات اجرایی جمعآوری فاضلاب بافت قدیم و تاریخی دزفول با اعتباری افزون بر یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان گفت: این طرح با هدف حذف کانونهای آلودگی کوچههای بافت قدیم، کاهش هزینههای مدیریت شهری، حذف چاههای جذبی سنتی، حذف بوی نامطبوع در کوچههای سنتی و مدیریت آب و بازچرخانی پساب که منجر به صیانت از آبهای زیرزمینی میشود، اجرا میشود.
افشین حاتمی افزود: این طرح که دارای ۶ کیلومتر لوله گذاری فاضلاب و ۶ کیلومتر لوله گذاری آب است با اعتباری افزون بر یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و در مدت ۱۴ ماه اجرا میشود.