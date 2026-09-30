نشست تصویری قرارگاه ملی بعثت با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی و با هدف هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر برای برگزاری اجتماعات مردمی در سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نشست قرارگاه بعثت به صورت تصویری و با حضور رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، فرمانده قرارگاه قُرب حضرت بقیه الله الاعظم و برخی دیگر از مسئولان کشوری و لشکری و به میزبانی رسانه ملی برگزار شد.

محور برگزاری این جلسه که با حضور تصویری تمامی مراکز استانی صدا و سیما برگزار شد، به موضوع تجمعات ملت مبعوث اختصاص یافت و بر تمهید شرایط مطلوب‌تر در برگزاری مراسم تجمعات شبانه مردمی تمرکز داشت.

در استان گیلان هم نماینده ولی‌فقیه در گیلان، استاندار گیلان، فرمانده سپاه قدس گیلان، مدیرکل صدا و سیمای گیلان، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی حضور داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در این نشست، با اشاره به تاکیدات موکد مقام معظم رهبری در استمرار و ارتقاء کیفی برگزاری تجمعات شبانه ملت مبعوث گفت: معظم له خواستار تمهید شرایطی هستند که حضور همه اقشار جامعه در این تجمعات، بهتر از گذشته اتفاق بیافتد.

وی ضمن تشکر از برگزاری «مسابقات میدان یار»، آن را گامی موثر در تبیین شرایط آمادگی همه جانبه مردم ایران در مقابله با تهدیدات دشمن متجاوز معرفی کردند.

حجه الاسلام والمسلمین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور نیز در این جلسه، با تشکر از عملکرد رسانه ملی در انعکاس حضور میلیونی و پیوسته ایرانی‌ها در تجمعات شبانه گفت: مردم و صدا و سیما در کنار یکدیگر، بعثتی خارق العاده را خلق کردند که ضروریست تا شکست نهایی دشمن ادامه پیدا کند.

سردار عزیز جعفری فرمانده قرارگاه قُرب حضرت بقیه الله الاعظم کشور هم با تشکر از فعالیت‌های سازمان صدا و سیما در مرکز و استان‌ها برای استقرار و استمرار تجمعات شبانه ملت مبعوث، به لزوم تمهید شرایط مطلوب‌تر برای برگزاری این تجمعات و دریافت نتایج ملموس‌تر ناشی از حضور جمیع اقشار مردم سربلند ایران اسلامی تاکید کرد.