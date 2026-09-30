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آرمان طهماسبی فرنگیکار سنگینوزن کردستانی، به مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، طهماسبی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، از ۱۵ تا ۱۹ مهرماه در تمرینات تیم ملی حضور خواهد داشت.
این اردو با هدف آمادهسازی ملیپوشان برای رقابتهای جهانی بزرگسالان و امیدهای زیر ۲۳ سال، از ۱۱ تا ۱۹ مهرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده تهران برگزار میشود.
فرنگیکار کردستانی در جام وهبی امره ترکیه ۲۰۲۶ با کسب مدال طلا، عنوان قهرمانی را به دست آورد.
طهماسبی همچنین در چهلوششمین دوره جام تختی در کرمان، در جایگاه پنجم قرار گرفت .