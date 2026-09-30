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به مناسبت هفته گرامیداشت تکریم و منزلت سالمندان امسال ۴۴ پایگاه در اجرای طرح مهر و گفتوگو ویژه سالمندان در هرمزگان راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزخلیج فارس؛ مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: این طرح با هدف ایجاد محلی برای جمع شدن سالمندان برای گفتوگو و تبادل تجربیات اجرا میشود.
سامیه جهانشاهی با اشاره به اینکه یکی از دغدغههای سالمندان در حوزه سلامت و رفاه است افزود: هفته آینده در دبیرخانه شورای سالمندان این مشکلات مطرح و امیدوارم با همکاری کمیته سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی حل شود.
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وی گفت: در هرمزگان سه مرکز شبانه روزی نگهداری در شهرستانهای بندرعباس و جناح بستک و یک مرکز نگهداری در شهر بندزرک شهرستان میناب وجود دارد.
مدیر کل بهزیستی هرمزگان افزود: یک مرکز نگهداری روزانه هم به زودی در استان راه اندازی میشود.
جهانشاهی با اشاره به اینکه ۹ درصد از جمعیت استان را سالمندان تشکیل میدهد گفت: ۱۸ هزار و ۴۲۲ تن سالمند زیر پوشش بهزیستی استان هستند.
وی گفت: پارسال حدود سه هزار و ۷۲۸ سالمند دوره آموزشی آگاه سازی و پیشگیری از سالمندی آموزش داده شده است.