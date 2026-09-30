رئیس‌کل دادگستری هرمزگان در بازدید میدانی از پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی شهرستان پارسیان، از کاهش تعداد موتورسیکلت‌های موجود در این پارکینگ از چند هزار دستگاه به تنها ۱۳ دستگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، در بازدید میدانی از پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی در شهرستان پارسیان، با تأکید بر لزوم صیانت از اموال عمومی و حقوق مردم، وضعیت این پارکینگ‌ها را مطلوب عنوان کرد.

عملکرد پیشرو پارسیان در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه درباره نظارت مستمر و ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: در زمینه اجرای دستورالعمل ابلاغی قوه قضائیه مبنی بر تعیین تکلیف فوری خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی، نهضت جدی و سراسری در دادگستری استان آغاز شده و خوشبختانه شهرستان پارسیان نیز در این زمینه عملکردی پیشرو و کم‌نظیر داشته است.

وی افزود: پارکینگ شهرستان پارسیان نه تنها از لحاظ شرایط نگهداری و صیانت از خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، بلکه با اقدام قاطع قضایی، شاهد تعیین تکلیف اکثریت قریب به اتفاق این وسایل نقلیه هستیم.

کاهش چشمگیر موتورسیکلت‌های توقیفی

قهرمانی گفت: تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در شهرستان پارسیان به گونه‌ای است که تعداد موتورسیکلت‌های موجود در پارکینگ این شهرستان از چند هزار دستگاه به تنها ۱۳ دستگاه کاهش یافته است.

وی افزود: تعداد خودرو‌های باقی‌مانده نیز بسیار اندک است و همه آنها دارای مشخصات دقیق، پلاک‌گذاری و وضعیت پرونده‌ای کاملاً شفاف و مشخص هستند که این امر نشان‌دهنده دقت نظر همکاران قضایی در احقاق حقوق مالکین و پیشگیری از تضییع اموال است.

قدردانی از همکاران قضایی پارسیان

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در پایان این بازدید، با قدردانی و تشکر از زحمات رئیس دادگستری شهرستان پارسیان و مسئول مستقیم پارکینگ به دلیل پیگیری‌های مجدانه و اجرای دقیق دستورالعمل‌های ساماندهی، بر تداوم این روند تا تعیین تکلیف کامل تمامی پرونده‌های باقی‌مانده تأکید کرد.