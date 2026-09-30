به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت احداث راه‌سازی و عمران ایران گفت: با خرید ۱۰ دستگاه کمپرسی جدید، ماشین آلات آزادراه ساری قائم‌شهر به حدود ۱۱۰ دستگاه رسید و پیشرفت فیزیکی ۲۰ کیلومتر نخست این ابرپروژه مازندران با حمایت استاندار به بیش از ۳۰ درصد رسید. ‎

سید صفر صالح کوتاه در آیین رونمایی از ورود ماشین آلات جدید به کارگاه آزادراه قائم‌شهر، ساری با بیان اینکه دور جدید خرید ماشین آلات، ۱۰ دستگاه کمپرسی به ناوگان افزوده شده است افزود: هم اکنون تعداد ناوگان به حدود ۱۱۰ دستگاه انواع ماشین آلات رسید که تهیه و نگهداری این حجم از ادوات در پروژه‌های راه سازی کشور کم سابقه است.

وی با بیان اینکه شرکت راه سازی و عمران ایران برای جابجایی مصالح به خط اجرا فقط به ادوات جاده رو بسنده نکرده و از ظرفیت قطار نیز بهره گرفته است، افزود: حدود ۴ میلیون تن مصالح با خط ریلی به آزادراه منتقل خواهد شد که نمونه این اتفاق در حوزه راه سازی کشور تاکنون رخ نداده است.

مدیرعامل شرکت احداث راه سازی و عمران ایران با اشاره به اینکه پیشرفت ۲۰ کیلومتر نخست این آزادراه در ماه‌های اخیر به بالای ۳۰ درصد رسیده است، یادآور شد: تاکنون بیش از ۳۰ دهنه آبرو همسان، یک زیر گذر و یک گذر رودخانه‌ای در طول مسیر اجرا شده است.

سید مرتضی حسینی مجری طرح آزادراه‌های شمال کشور نیز در این آیین، اجرای کامل مسیر آزادراه را نیازمند تامین منابع مالی دانست و تاکید کرد: برای تامین منابع مالی نیز ۵ هزار میلیارد ریال از محل مولد سازی نیز در مرحله نخست در حال تخصیص و واگذاری است که با تحقق آن، عملیات ساخت آزادراه شتاب خوبی خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در اجرای این آزادراه حدود ۴۵ کیلومتری دستگاه‌های اجرایی و متولی مازندران با هماهنگی استانداری همراهی خوبی دارند، افزود: با بهره برداری آزادراه، شاهد کاهش ۵۰ درصدی زمان سفر، کاهش ترافیک قائم‌شهر ساری، کاهش ۲۰ درصدی سوانح رانندگی، افزایش ظرفیت گردشگری شرق مازندران و مهم‌تر کاهش مصرف ۱۷۰ میلیون لیتر بنزین در سال را به دنبال خواهد داشت.