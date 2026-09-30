عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران گفت: توسعه استان‌ها تنها با سیاست‌های دولتی محقق نمی‌شود و شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با مشارکت فعالان اقتصادی، بزرگان و صاحبان کسب‌وکار محقق می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد کیوان کاشفی عصر امروز چهارشنبه در نشست رؤسای اتاق‌های بازرگانی ایران که در یاسوج برگزار شد، با اشاره به چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اقتصاد کشور و استان‌ها، بر ضرورت تغییر نگاه و رویکرد در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه نباید انرژی‌های منفی مانع پیشرفت و ایجاد فرصت‌های جدید شود، اظهار داشت: باید نگاه تازه‌ای به ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها داشت و از فرصت‌های موجود برای ایجاد مسیرهای جدید سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

وی با اشاره به تغییر ساختار سرمایه‌گذاری نسبت به دهه‌های گذشته افزود: نحوه سرمایه‌گذاری امروز با گذشته تفاوت‌های اساسی دارد و برای شناسایی و جذب سرمایه‌گذاران باید از تکنیک‌ها و روش‌های جدید استفاده کرد و از شیوه‌های سنتی فاصله گرفت.

کاشفی یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه را شکل‌گیری و تقویت «سرمایه اجتماعی» دانست و تصریح کرد: سرمایه اجتماعی یکی از ارکان اصلی پیشرفت هر جامعه است و توسعه یک استان صرفاً در گرو سیاست‌گذاری‌های دولتی نیست.

وی ادامه داد: مشارکت فعال بزرگان، سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار در ایجاد یک بافت اجتماعی پویا می‌تواند مسیر توسعه استان‌ها را هموار کند و زمینه را برای شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم آورد.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، در کنار توجه به زیرساخت‌های مالی باید توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد برنامه‌های اشتغال‌زایی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

کاشفی خاطرنشان کرد: تغییر نگرش در حوزه اقتصاد و تمرکز بر ظرفیت‌های محلی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های تازه و ترسیم آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد استان باشد.