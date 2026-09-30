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معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس از اجرای بیش از ۷۵۰ عنوان برنامه همزمان با هفته انتظامی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس از اجرای بیش از ۷۵۰ عنوان برنامه همزمان با هفته انتظامی در این استان خبر داد. این برنامهها که با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» برگزار میشود، از جمعه دهم مهر آغاز می شود و تا ۱۶ مهرماه ادامه دارد.
سرهنگ افرامن در نشست خبری با خبرنگاران گفت: این برنامهها در ۵۰ محور تدوین شده و در مرکز استان و شهرستانهای فارس به اجرا در میآید.
وی افزود: حضور فرماندهی انتظامی در میز خدمت مصلی نمازجمعه، ارائه خدمات بهداشتی رایگان شامل کنترل فشار خون، ارائه خدمات مشاوره پزشکی و روانشناختی به شهروندان، اجرای طرحهای امنیتمحور، پاکسازی محلات و برگزاری نمایشهای پلیس در ادارات و دستگاههای دولتی از اقداماتی است که از سوی این فرماندهی انجام میشود.
سرهنگ افرامن با اشاره به برنامههای آموزشی و حمایتی خاطرنشان کرد: برگزاری پویشهای مختلف با هدف پیشگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی و آموزش مردم، بهویژه پویش «خرید امن»، اهدای خون کارکنان انتظامی برای کمک به بیماران نیازمند، تجلیل از کارکنان شایسته، کارکنان نمونه، کارآگاهان برتر و کلانتریهای نمونه نیز در دستور کار قرار دارد.