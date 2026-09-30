به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز ،فروردین ۱۴۰۵، محدثه علیزاده به همراه همسر و فرزند سه‌ساله‌اش، در منزل مسکونی‌شان در شهر مهستان، بر اثر حمله دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی به شهادت رسید و دانش آموزانش با برگزاری زنگ انشا در مدرسه دخترانه محله سیف‌آباد گلسار، یاد و خاطره این معلم شهیده را گرامی داشتند.

دانش‌آموزان این مدرسه در زنگ انشا، هرکدام با قلم خود از معلمشان نوشتند؛ از خاطراتی که از او به یاد دارند و از معلمی که اگرچه دیگر در کلاس حضور ندارد، اما یاد و نامش همچنان در میان شاگردان و همکارانش زنده است.

محدثه علیزاده، معلم ریاضی مدرسه محله سیف آباد گلسار بود؛ معلمی که به گفته همکارانش، با وجود تدریس درسی که بسیاری از دانش‌آموزان با آن ارتباط چندانی ندارند، با صبر، مهربانی و شیوه متفاوت تدریس، در دل شاگردانش جای داشت.