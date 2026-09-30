به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «نوری المالکی» تأکید کرد که تکمیل حاکمیت عراق نیازمند خروج همه نیرو‌های خارجی از خاک این کشور است.

وی در دیدار با جمعی از تحلیلگران و پژوهشگران سیاسی در دفتر خود در بغداد خواستار تکمیل خروج همه نیرو‌های خارجی از جمله نیرو‌های ترکیه‌ای عراق و انحصار سلاح در دست دولت شد و تأکید کرد: این دو پرونده برای تکمیل حاکمیت عراق و تقویت استقلال تصمیم‌گیری ملی آن ضروری است.

المالکی افزود: تکمیل حاکمیت عراق و تقویت استقلال تصمیم‌گیری ملی آن نیازمند تکمیل طرح‌های مربوط به خروج نیرو‌های خارجی از کشور است و خروج نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی نیز گامی مهم در این راستاست.

وی تصریح کرد: خروج نیرو‌های ترکیه از خاک عراق، گام دیگری در جهت تحکیم حاکمیت ملی خواهد بود.

رئیس ائتلاف «دولة القانون» در خصوص پرونده سلاح نیز گفت: انحصار سلاح در دست دولت یک تصمیم عراقی و یک هدف ملی است.

وی بر اهمیت اتخاذ سازوکار‌های واقع‌بینانه و سنجیده برای تحقق این هدف به منظور حفظ امنیت و ثبات و تقویت اقتدار دولت و حاکمیت قانون تأکید کرد.

وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش آمریکا خروج خود از عراق را تکمیل کرده است.

در بیانیه پنتاگون آمده است: ایالات متحده و شرکای ائتلافی آن بعد از ۱۲ سال رسما به عملیات «عزم راسخ» در عراق علیه گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) پایان دادند.

وزارت جنگ آمریکا مدعی شد: خروج نیرو‌ها و تجهیزات از پایگاه هوایی اربیل عراق «نتیجه موفقیت آمیز» این عملیات نظامی است.

از سوی دیگر «حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: مأموریت ائتلاف بین‌المللی تکمیل شد، اما مسیر همکاری مشترک همچنان باز خواهد ماند.

وی تصریح کرد: پس از تکمیل مأموریت ائتلاف بین‌المللی، مسئولان عراقی آماده هستند تا مسئولیت امنیتی را بر عهده بگیرند، دولت به گفت‌و‌گو‌ها و ارتباطات با گروه‌ها ادامه می‌دهد تا این گروه‌ها زیر چتر دولت قرار گیرند، گفت‌و‌گو‌های فرمانده کل نیرو‌های مسلح با گروه‌ها ادامه دارد.