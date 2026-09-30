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مرزبانان پایگاه دریابانی شهرستان بندرعباس یک فروند یدک کش با بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر مشتقات نفتی را در آبهای این شهرستان توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: به منظور مبارزه جدی و بی امان با قاچاق سازمان یافته سوخت و صیانت از سرمایههای ملی مرزبانان دریابانی بندرعباس موفق شدند با اجرای یک عملیات دقیق و منسجم ضربهای مهلک به شبکه قاچاقچیان سوخت وارد کنند.
سردار بهزاد ابراهیمی افزود: این مشتقات نفتی، نفت کوره و گازوئیل است.
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وی ارزش این محموله را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.
فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: در این رابطه ۷ متهم دستگیر شدند و پرونده مقدماتی به همراه محموله مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.