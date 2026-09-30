به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: به منظور مبارزه جدی و بی امان با قاچاق سازمان یافته سوخت و صیانت از سرمایه‌های ملی مرزبانان دریابانی بندرعباس موفق شدند با اجرای یک عملیات دقیق و منسجم ضربه‌ای مهلک به شبکه قاچاقچیان سوخت وارد کنند.

سردار بهزاد ابراهیمی افزود: این مشتقات نفتی، نفت کوره و گازوئیل است.

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وی ارزش این محموله را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: در این رابطه ۷ متهم دستگیر شدند و پرونده مقدماتی به همراه محموله مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.