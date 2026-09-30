مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به سه نفر گرفتار در چاه غار در منطقه دره سیر سورشجان خبر داد که بر اثر گازگرفتگی ناشی از روشن کردن موتور برق دچار حادثه شدند؛ این حادثه یک فوتی و دو مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر گازگرفتگی سه نفر در یک چاه غار در منطقه دره سیر سورشجان دریافت شد، بلافاصله ۵ تیم عملیاتی از شهرستان‌های شهرکرد به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به قرارگیری محل حادثه در ارتفاعات، شرایط دشوار دسترسی، تنگ بودن مسیر و وجود دو چاه غار با عمق بیش از ۵۰ متر، عملیات دسترسی به حادثه‌دیدگان با دشواری‌های فنی فراوان همراه بود. نجاتگران برای رسیدن به افراد گرفتار، بیش از ۱۰۰ متر مسیر افقی را طی کردند و پس از دسترسی به آنان، اقدامات اولیه و تثبیت وضعیت مصدومان را انجام دادند.

طاهری افزود: در این عملیات تخصصی، هر سه نفر شامل دو مصدوم و یک فرد فوت‌شده از محل حادثه رهاسازی و به منطقه امن منتقل شدند. مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند که یک نفر توسط هلال‌احمر و یک نفر توسط اورژانس منتقل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به دشواری و طولانی بودن این عملیات تصریح کرد: عملیات امداد و نجات پس از بیش از ۱۲ ساعت تلاش مستمر نجاتگران صبح روز چهارشنبه ۸ مهرماه به پایان رسید.

وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های کوهستانی و غارنوردی خاطرنشان کرد: غارنوردی فعالیتی تخصصی است و ورود به غار باید با آموزش حرفه‌ای، تجهیزات مناسب و همراهی گروه‌های متخصص انجام شود. روشن کردن موتور برق یا آتش در فضا‌های بسته می‌تواند موجب تجمع گاز مونوکسید کربن و مسمومیت مرگبار شود؛ گازی بی‌بو و بی‌رنگ که تشخیص آن بدون تجهیزات امکان‌پذیر نیست.