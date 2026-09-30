به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر هیئت دو ومیدانی استان همدان با اشاره به اینکه این مسابقات گرامیداشت شهدای جنگ رمضان و سردار شهید «حاج حسین همدانی» است ،گفت: طبق لیست اعلامی از سوی فدراسیون دو ومیدانی، در مرحله نهایی این مسابقات حدود ۱۸۰ دو ومیدانی کار در دو بخش دختران و پسران از ۲۵ استان کشور با یکدیگر رقابت می‌کنند.

سید اصغر ذوقی افزود: مرحله نهایی مسابقات استعداد‌های برتر مناطق کشور در روز‌های ۹ و ۱۰ مهرماه با حضور برترین دو ومیدانی کاران نونهال و نوجوان کشور در استادیوم شهید مفتح همدان برگزار خواهد شد.

او تصریح کرد: مسابقات در مواد ۱۰۰متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، پرش طول، پرش ارتفاع، پرتاب وزنه، پرتاب چکش، پرتاب نیزه) پرتاب دیسک، ۱۰۰ متر بامانع (دختران)، ۱۱۰ متر بامانع (پسران) برگزار خواهد شد.

برترین‌های رده سنی نوجوانان با تصمیم کمیته استعدادیابی و هیات اجرایی، به اردوی تیم ملی رده‌های پایه جهت حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا (فیلیپین ۲۰۲۷) دعوت می‌شوند.