با مشارکت بسیج سازندگی سپاه ناحیه پیشوا و اداره کل دامپزشکی استان تهران، طرح رایگان واکسیناسیون دام در روستاهای این شهرستان به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل دامپزشکی استان تهران گفت: این طرح با مشارکت بسیج سازندگی و دامپزشکی استان تهران در بخش جلیل آباد و روستایی شوران شهرستان پیشوا برگزار شد.

احمد شریعتی افزود: در بقیه نقاط استان تهران و در مناطق لار، لواسان، دماوند و فیروزکوه هم این طرح رایگان انجام شده تا کمک دامداران عزیز روستایی باشیم.

وی ادامه داد: در استان تهران بیش از ۱میلیون و دویست هزار دام سبک و ۵۰۰هزار دام سنگین وجود دارد که سهم قابل توجهی در تولید گوشت قرمز را دارد و این موضوع باعث شده اهتمام ما نسبت به واکسیناسیون دام‌های روستایی بیشتر از قبل باشد.