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یک واحد سوپرمارکت عرضه مواد غذایی در دهستان تنگچنار شهرستان مهریز، به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات بهداشتی، پس از طی مراحل قانونی و با دستور مراجع ذیصلاح مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز گفت: یک واحد سوپرمارکت عرضه مواد غذایی در دهستان تنگچنار شهرستان مهریز، به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات بهداشتی، پس از طی مراحل قانونی و با دستور مراجع ذیصلاح مهر و موم شد. فلاحتی افزود:این واحد صنفی به دلیل وجود تخلفات بهداشتی و رعایت نکردن الزامات مربوط به عرضه و نگهداری مواد غذایی، پس از مراحل قانونی، مهر وموم و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.
دکتر محمود فلاحتی با تأکید بر تداوم نظارتهای بهداشتی افزود: بازرسی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی بهصورت مستمر صورت میگیرد و با واحدهای صنفی که با رعایت نکردن موازین بهداشتی سلامت مردم را به خطر بیندازند، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه مواد غذایی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا موضوع در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و اقدامات قانونی لازم انجام شود.