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فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان استان خوزستان از کشف یک محل دپوی سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و سوخت و با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی، ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک انبار دپوی سوخت در یکی از مناطق این شهرستان شدند.
وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از این انبار مذکور، مقدار ۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که در مخازن غیرمجاز نگهداری میشد، کشف کردند.
سرهنگ سودانی با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضائی معرفی شد، تصریح کرد: پلیس هندیجان با جدیت و قاطعیت با هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قاچاق سوخت که موجب ضربه به اقتصاد کشور میشود، برخورد خواهد کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.