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در شش ماهه نخست سال جاری ۲ هزار و ۸۴ مورد حیوانگزیدگی در کردستان ثبت شده است که سگها عامل حدود ۷۰ درصد از این حوادث بودهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حیوانگزیدگی در کردستان طی پنج سال، دو برابر شده و از ۲ هزار و ۱۰۹ مورد در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۴ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
در نیمه نخست امسال هم ۲ هزار و ۸۴ مورد حیوانگزیدگی ثبت شده و سگها عامل حدود ۷۰ درصد این حوادث بودهاند.
۲۱ درصد آسیبدیدگان را دانشآموزان تشکیل میدهند.
مسئولان، کنترل سگهای بلاصاحب و آموزش عمومی را از راهکارهای اصلی کاهش این حوادث میدانند.
با توجه به کشندگی قطعی هاری پس از بروز علائم، شستوشوی فوری محل گزش و مراجعه سریع به مراکز درمانی ضروری است.