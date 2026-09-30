به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حیوان‌گزیدگی در کردستان طی پنج سال، دو برابر شده و از ۲ هزار و ۱۰۹ مورد در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۴ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

در نیمه نخست امسال هم ۲ هزار و ۸۴ مورد حیوان‌گزیدگی ثبت شده و سگ‌ها عامل حدود ۷۰ درصد این حوادث بوده‌اند.

۲۱ درصد آسیب‌دیدگان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

مسئولان، کنترل سگ‌های بلاصاحب و آموزش عمومی را از راهکار‌های اصلی کاهش این حوادث می‌دانند.

با توجه به کشندگی قطعی هاری پس از بروز علائم، شست‌وشوی فوری محل گزش و مراجعه سریع به مراکز درمانی ضروری است.