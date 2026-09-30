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رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، از ثبت دادخواستهای مربوط به شهدای میناب،شهدای لامرد و شهدای دادگستری لارستان در محاکم بینالمللی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حسن عبدلیانپور با اشاره به حرکت تحولی در سنگر جهاد حقوقی بر اساس دستورات رهبر انقلاب رهبری و مطالبات امام شهید گفت: دادخواست مربوط به «شهدای میناب» ثبت و پرونده رسیدگی به آن در شعبه ۵۵ بینالملل تهران با حضور خانوادههای شهدا تعیین شده و در حال پیگیری است.
وی تأکید کرد که دادخواستهای مربوط به «شهدای لامرد» و «شهدای دادگستری لارستان» نیز ثبت شده و جلسات دادرسی آنها در هفتهها و ماههای آینده برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان هم گفت: مستندسازی جامع و دقیقی از جنایات استکبار جهانی (آمریکا و رژیم صهیونیستی) در جنگهای ۱۲ روزه و نبرد رمضان صورت گرفته است.
حجتالاسلام اسدالله جعفری افزود: این مستندات باعث خلع سلاح شدن دشمن در برابر جنگ روانی و تبلیغاتی شده و به عنوان دلیل به مجامع بینالمللی ارائه شده و برخی از این پروندهها منجر به صدور دادنامه شده و در مراحل اجرا قرار گرفتهاند.
وی با تقدیر از نقش کلیدی اصفهان، این استان را در پیشبرد مدل عملیاتی نبرد حقوقی در سطح کشور «پیشقدم و الگو» دانست و گفت: انجام بیش از ۷ هزار مورد کارشناسی جهادی بهصورت رایگان و بدون دریافت حقالزحمه وکلا و برعهده گرفتن وکالت در ۷۲۰ پرونده از اقدامات جهادیمرکز وکلا در استان اصفهان است.