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اجتماع دانشجویی «جانفدا» با شعار «دانشگاه هم پای میدان؛ جان فدای ایران»، همزمان با هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، در این مراسم که با حضور جمعی از دانشجویان، استادان و مسئولان دانشگاه و در جوار مزار شهدای گمنام برگزار شد، شرکتکنندگان با ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، یاد و خاطره شهدای دانشگاه آزاد اسلامی و شهدای جنگ رمضان را گرامی داشتند.
یعقوب فتحی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، در این مراسم با تأکید بر نقش دانشجویان در صیانت از هویت ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی گفت: دانشگاه علاوه بر عرصه علم و دانش، محل ترویج فرهنگ ایثار، مسئولیتپذیری و حفظ یاد و نام شهداست.
وی افزود: برگزاری اجتماع «جانفدا» فرصتی برای تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمانهای شهدا و تأکید بر این پیام است که نسل جوان و دانشگاهی، در کنار فعالیتهای علمی و آموزشی، نسبت به آینده کشور و حفظ هویت و استقلال ایران مسئولیت دارد.
در ادامه این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه ایثار و فداکاری تأکید کردند.
این اجتماع با محوریت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، پاسداشت شهدای دانشگاه و تقویت روحیه همبستگی و مسئولیتپذیری اجتماعی در میان دانشجویان برگزار شد