به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، در این مراسم که با حضور جمعی از دانشجویان، استادان و مسئولان دانشگاه و در جوار مزار شهدای گمنام برگزار شد، شرکت‌کنندگان با ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، یاد و خاطره شهدای دانشگاه آزاد اسلامی و شهدای جنگ رمضان را گرامی داشتند.

یعقوب فتحی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، در این مراسم با تأکید بر نقش دانشجویان در صیانت از هویت ملی و ارزش‌های انقلاب اسلامی گفت: دانشگاه علاوه بر عرصه علم و دانش، محل ترویج فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و حفظ یاد و نام شهداست.

وی افزود: برگزاری اجتماع «جان‌فدا» فرصتی برای تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان‌های شهدا و تأکید بر این پیام است که نسل جوان و دانشگاهی، در کنار فعالیت‌های علمی و آموزشی، نسبت به آینده کشور و حفظ هویت و استقلال ایران مسئولیت دارد.

در ادامه این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه ایثار و فداکاری تأکید کردند.

این اجتماع با محوریت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، پاسداشت شهدای دانشگاه و تقویت روحیه همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان دانشجویان برگزار شد