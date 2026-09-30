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قیمت سوخت در ترکیه از پنجشنبه اول اکتبر (۹ مهر) در پی کاهش حمایت مالیاتی از بنزین و برخی فرآوردههای نفتی با افزایش قابلتوجهی روبهرو خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، طبق برآوردها قیمت سوخت در ترکیه از پنجشنبه اول اکتبر (۹ مهر) با افزایش قابلتوجهی روبهرو خواهد شد.
برآوردهای فعلی نشان میدهد قیمت هر لیتر بنزین حدود ۱۲٫۴۷ لیر، گازوئیل ۳٫۶۰ لیر و گاز مایع خودرو ۱٫۴۸ لیر افزایش یابد، با این حال این ارقام هنوز به عنوان نرخ نهایی و قطعی اعلام نشدهاند.
افزایش پیشبینی شده عمدتا به تغییر در سیاست مالیاتی دولت و پایان بخشی از سازوکار حمایتی موسوم به «اشل موبیل» (Eşel Mobil) مربوط است؛ سازوکاری که طی ماههای گذشته بخشی از افزایش هزینه سوخت را از طریق کاهش مالیات جذب میکرد تا تمام فشار افزایش قیمت مستقیما به مصرفکننده منتقل نشود.
بر اساس تصمیمی که پیشتر در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شده، حمایت مالیاتی از بنزین و برخی فرآوردههای نفتی به تدریج کاهش یافته و دوره فعلی این سازوکار در پایان سپتامبر، یعنی فردا پنجشنبه به پایان میرسد.
در صورت اتخاذ نشدن تصمیم تازه از سوی دولت از ابتدای اکتبر بخش بیشتری از مالیات ویژه مصرف (ÖTV) دوباره در قیمت نهایی سوخت منعکس خواهد شد.
در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در بخش اروپایی استانبول حدود ۸۰٫۴۰ لیر، گازوئیل ۹۳٫۵۰ لیر و LPG حدود ۳۴٫۹۹ لیر است و در صورت اعمال کامل افزایشهای پیشبینی شده، قیمت بنزین به حدود ۹۲٫۸۷ لیر، گازوئیل به ۹۷٫۱۰ لیر و LPG به حدود ۳۶٫۴۷ لیر خواهد رسید.
قیمتها در شهرهای مختلف کمی متفاوت است؛ به عنوان مثال بنزین در حال حاضر در آنکارا حدود ۸۱٫۴۰ لیر و در ازمیر ۸۱٫۷۰ لیر فروخته میشود و بنابراین با افزایش ۱۲٫۴۷ لیری، قیمت هر لیتر بنزین میتواند در آنکارا به حدود ۹۳٫۸۷ لیر و در ازمیر به حدود ۹۴٫۱۷ لیر برسد.
در مورد گازوئیل، دولت پیشتر برنامهای برای بازگرداندن تدریجی مالیات تعیین کرده بود و بر اساس این برنامه، میزان مالیات گازوئیل که در بخشی از اوت به صفر رسیده بود، در سپتامبر(شهریور و مهر) افزایش یافت و قرار است از ابتدای اکتبر مرحله دیگری از افزایش مالیات اجرا شود؛ تغییری که اثر آن بر قیمت مصرفکننده حدود ۳٫۶۰ لیر در هر لیتر برآورد میشود.
روزنامه «سوزجو» نیز گزارش داده است که در صورت اجرای این تغییرات، گاز مایع خودرو (LPG) حدود ۱٫۴۸ لیر در هر لیتر گران خواهد شد، با این حال میزان نهایی افزایش قیمت تا زمان اعلام نرخهای جدید میتواند تغییر کند.
نوسان قیمت فرآوردههای نفتی در بازارهای جهانی یا تصمیم تازه دولت برای تمدید یا اصلاح حمایت مالیاتی ممکن است بر ارقام نهایی اثر بگذارد.
تا شامگاه سهشنبه ۲۹ سپتامبر(۷ مهر)، افزایش قیمت از پنجشنبه اول اکتبر (۹ مهر) همچنان سناریوی اصلی مطرح شده در رسانههای ترکیه است.