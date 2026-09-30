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جشنواره کشوری استعدادیابی ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا در رامسر در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا مازندران از برگزاری جشنواره کشوری استعدادیابی ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء با حضور ۱۲۰ ورزشکار از ۱۷ استان کشور در رامسر خبر داد.
حسین فرهادی افزود: جشنواره کشوری استعدادیابی ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء از ۷ مهر آغاز و تا ۱۰ مهر به میزبانی مازندران و در مجموعه شهید چمران رامسر ادامه دارد.
وی افزود: در این جشنواره ۱۲۰ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان از ۱۷ استان کشور حضور دارند و استعدادهای ورزشی ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضاء در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال ارزیابی و شناسایی قرار میشوند.
فرهادی ادامه داد: این جشنواره در پنج گروه هموفیلی، دیابت، پیوند اعضا، تالاسمی واماس و در شش رشته ورزشی شطرنج، پتانگ، دارت، بدمینتون، دوومیدانی و تنیس روی میز در حال برگزاری است.
وی با اشاره به ظرفیتهای ورزشی و میزبانی مازندران گفت: برگزاری چنین رویدادهایی فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضا و همچنین توسعه ورزش در میان این گروههاست و امیدواریم این جشنواره با همکاری مجموعه ورزش استان و هیاتهای ورزشی مرتبط، به شکل مطلوب برگزار شود.