به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وطن یعنی همان بویی که در کودکی، در کوچه‌های خاکیِ شهرت نفس کشیدی؛ همان صدای اذان، همان آواز مادر، همان درخت کهنسالی که زیر سایه‌اش بزرگ شدی.

وطن، خانه‌ایست که دیوارهایش از خاطره ساخته شده و سقفش از آسمانِ آرزوهای مردمانش.

و اما پیوندِ وطن با جان‌فدا بودن، پیوندیست ناگسستنی؛ چرا که وطن چیزی نیست که فقط در آن زندگی کنیم، بلکه چیزیست که برایش زندگی می‌کنیم. جان‌فدا بودن برای وطن، نه یک لحظه‌ی هیجان، که یک باور است؛ باوری که می‌گوید این خاک، این نام، این تاریخ و این مردم، از جانِ من عزیزترند. جان‌فدا کسی است که می‌داند اگر او نباشد، وطن می‌ماند؛ اما اگر وطن نباشد، او هیچ‌ نیست. پس می‌ایستد، تن می‌سپارد، و با هر قطره خونش، نام وطن را بر پیشانی تاریخ حک می‌کند.