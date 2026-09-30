به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: سد‌ها و رودخانه‌های استان ظرفیت مناسبی برای ایجاد مجموعه‌های تفریحی، اقامتی و خدماتی دارند. آریانژاد افزود: اجرای طرح‌ها با رعایت الزامات زیست‌محیطی و حفظ منابع آب انجام خواهد شد.

سد‌های قشلاق، زیویه، رمشت، سورال، سنگ‌سیاه و چراغ‌ویس و رودخانه‌های آزاد و سقز، در این فراخوان قرار دارند.

متقاضیان تا پنجم آبان‌ماه فرصت دارند مدارک خود را به شرکت آب منطقه‌ای کردستان تحویل دهند.