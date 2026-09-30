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فرمانده سپاه ناحیه خاتم همزمان با روز آتشنشانی و ایمنی، با حضور در ایستگاه آتشنشانی شهر هرات، از تلاشها و فداکاریهای آتشنشانان این شهر تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با آخرین روز هفته دفاع مقدس و روز آتشنشانی و ایمنی، سرهنگ فتحی فرمانده سپاه ناحیه خاتم، به همراه جمعی از همکاران با حضور در ایستگاه آتشنشانی شهر هرات، از خدمات و تلاشهای شبانهروزی آتشنشانان قدردانی کرد.
در این دیدار، سرهنگ فتحی با اهدای شاخههای گل، ضمن تبریک روز آتشنشانی و ایمنی، از تلاشهای نیروهای آتشنشانی در صیانت از جان و مال شهروندان و حضور فداکارانه آنان در حوادث قدردانی کرد.
وی آتشنشانان را نماد ایثار، شجاعت و مسئولیتپذیری دانست و گفت: آتشنشانان در شرایطی که دیگران در جستوجوی راه نجات هستند، با حضور در متن حادثه و به خطر انداختن جان خود، برای نجات جان همنوعان از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.
در پایان این دیدار، آتشنشانان نیز ضمن قدردانی از حضور فرمانده سپاه ناحیه خاتم، بر ضرورت افزایش هماهنگی، همکاری و آمادگی دستگاههای مسئول برای خدمترسانی هرچه بهتر و سریعتر به شهروندان تأکید کردند.