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طرح جامع معیشتی مدیریت شهری با عنوان «تورمصفر» از دیروز در میادین میوه و ترهبار و فروشگاههای زنجیرهای شهرداری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار تهران گفت: با هدف ایجاد رفاه، آسایش، ارتقای زیست شهری و حرکت جدی به سمت ارزانسازی زندگی در پایتخت، طرحی جامع در حوزه معیشت شهروندان اجرا شده است که ابعاد و فصول متعددی دارد. مجموعه مدیریت شهری تهران در ۸ تا ۹ماه گذشته شبانهروزی درگیر آمادهسازی زیرساختهای این طرح بود؛ طرحی که از نظر وسعت و حجم کار، پاسخی قاطع و معتبر به جنگ اقتصادی است تا معیشت جامعه دچار آسیب نشود و قیمت این کالاها به مدت شش ماه ثابت خواهند ماند.
آقای زاکانی افزود: ۱۲ قلم کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، گوشت، حبوبات، سویا و شکر در اختیار شهروندان قرار میگیرد و شهروندان میتوانند بصورت حضوری و غیر حضوری از طریق درگاه سامانه شهرزاد خریداری کنند.
وی افزود: از ماه آینده اقلام کالاهای مصرفی مانند مرغ، رب، پنیر به این اقلام کالاها اضافه میشود و از ۱۵ مهرماه تولیدات تمام اقلام کالاهای استان توزیع خواهد شد.