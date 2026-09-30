در گرامی داشت روز سرباز؛ تعداد ۲۵ سرباز نمونه استان ایلام در حوزه‌های مختلف؛ با هدف پاسداشت نقش سربازان در تأمین امنیت و خدمت به مردم در تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراز شهدای گمنام بهشت رضای ایلام امروز، محل برگزاری مراسم تجلیل از تعداد ۲۵ سرباز نمونه بود.

سردار کریمیان، جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین نیز در این مراسم با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای ضربه زدن به کشورمان گفت: سربازان با جانفشانی؛ ادامه دهنده خون همرزمان شهیدشان در پاسداری از انقلاب اسلامی هستند.