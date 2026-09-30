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نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز از پیشکسوتان و فعالان عرصه جهاد و ایثار در شهرستان ممسنی تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تکریم پیشکسوتان و فعالان عرصه جهاد و ایثار شهرستان ممسنی با تاکید بر حفظ وحدت و همدلی مردم و مسئولان، اقدامات جنونآمیز دشمن در جنگهای تحمیلی اخیر را یک خطای محاسباتی بزرگ توصیف کرد و گفت: توطئههای دشمنان موجب انسجام بیشتر ملت در دفاع از ولایت و نظام اسلامی خواهد شد.
آیت الله دژکام افزود: به نقش مادران انقلابی باید ارج نهاد و آنان را ستونهای پایداری جامعه دانست و تربیت فرزندان مؤمن توسط این زنان، سپری استوار در برابر آسیبهای فرهنگی و هجمههای دشمن خواهد بود.
شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.