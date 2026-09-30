فرمانده انتظامی فومن از کشف ۲۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز به ارزش ۲ میلیارد تومان در یک واحد صنفی فرهنگی، در مرکز این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حسین عاشوری گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز در یک واحد صنفی فرهنگی در شهرستان فومن، مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و هماهنگی قضائی، از محل مورد نظر بازرسی کردند.

وی افزود: در این عملیات، ۲۱ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ۲ متهم ۳۸ و ۷۰ ساله نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی فومن با بیان اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات غیرمجاز کشف‌شده را ۲ میلیارد تومان برآورد کردند، گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی، به مرجع قضائی معرفی و واحد صنفی هم تعطیل شد.