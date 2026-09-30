معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه گفت: بیش از ۲۰ هزار مبلغ و مبلغه در قالب طرح امین در مدارس کشور فعالیت دارند و با تقویت نقش تربیتی و دینی، با دانشآموزان، معلمان، کادر مدارس و خانوادهها ارتباط برقرار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجتالاسلام رفیعی در دیدار با جمعی از طلاب و مبلغان استان افزود: مبلغان طرح هجرت نیز در روستاها و مناطق دورافتاده، مساجد و نمازهای جماعت حضور دارند و به مسائل و پرسشهای مردم در زمینههایی همچون ازدواج، طلاق و آسیبهای اجتماعی پاسخ میدهند.
وی تصریح کرد: حضور مبلغان در مدارس و مناطق مختلف کشور، در تقویت فعالیتهای فرهنگی و تربیتی و کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مؤثری دارد.