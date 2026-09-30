فعالیت بیش از ۲۰ هزار مبلغ طرح امین در مدارس کشور

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه گفت: بیش از ۲۰ هزار مبلغ و مبلغه در قالب طرح امین در مدارس کشور فعالیت دارند و با تقویت نقش تربیتی و دینی، با دانش‌آموزان، معلمان، کادر مدارس و خانواده‌ها ارتباط برقرار می‌کنند.