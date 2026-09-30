نیرو‌های امنیتی پاکستان در ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا، ۴ تروریست را کشته و مقادیری سلاح و مهمات را کشف و ضبط کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، نیرو‌های امنیتی پاکستان در جریان دو عملیات جداگانه در ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا، چهار تروریست را کشته و مقادیری سلاح و مهمات را کشف و ضبط کردند.

نیرو‌های امنیتی پاکستان در چارچوب عملیات «رد الفتنه ۳» در منطقه «مال مدرسه» در شهرستان «سوراب» ایالت بلوچستان عملیاتی را علیه عناصر تروریستی انجام دادند.

بر اساس اعلام منابع امنیتی پاکستان این عملیات پس از دریافت اطلاعاتی درباره حضور تروریست‌ها در محل مذکور انجام شد که در جریان تبادل آتش، یک تروریست کشته و یک تروریست دیگر موفق به فرار شد، همچنین از محل این عملیات، یک قبضه سلاح و یک دستگاه موتورسیکلت نیز کشف و ضبط شد.

همزمان نیرو‌های امنیتی پاکستان در چارچوب برنامه «عزم استحکام» و بر اساس اطلاعات دریافتی، عملیاتی را در منطقه «میرعلی» در وزیرستان شمالی انجام دادند که در جریان آن سه تروریست کشته شدند.

منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات از مخفیگاه تروریست‌ها کشف و مواضع عناصر گروه موسوم به «فتنه الخوارج» در میرعلی و مناطق اطراف آن نیز منهدم شد.

بر اساس این گزارش، نیرو‌های امنیتی پاکستان همچنین تلاش عناصر تروریستی خارجی برای متوقف کردن یک کامیون حامل مواد غذایی در نزدیکی بازار میرعلی را خنثی کردند.

نیرو‌های امنیتی پاکستان تاکید کرده‌اند عملیات برای مقابله با تروریسم و برقراری صلح و امنیت پایدار در مناطق مختلف این کشور ادامه خواهد داشت.