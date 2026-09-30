سرپرست فرمانداری شادگان استان خوزستان گفت: احیای تالاب بین المللی شادگان نیازمند برنامه ریزی و اعتبار پایدار است و باید برنامه‌های مرتبط نیز با سازوکار و اعتبار مشخصی در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه هم‌ اندیشی موضوعات محیط زیست شهرستان با حضور حبیب عفری‌ مفرد سرپرست فرمانداری شادگان، اقای جادری مشاور معاونت دریایی و تالاب‌ های سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده طرح حفاظت از تالاب‌ های کشور، نیسی معاون اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان و سایر اعضاء در محل فرمانداری شادگان برگزار شد.

حبیب عفری‌ مفرد در این جلسه، اظهار داشت: در شهرستان کارگروه‌ های تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، اقتصادی و امنیتی تشکیل شده و مسائل و ظرفیت‌ های هر بخش در حال بررسی است و جمع‌ بندی این اقدامات می‌تواند در تدوین سند توسعه شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه احیای تالاب بین المللی شادگان نیازمند برنامه‌ ریزی و اعتبار پایدار است ،گفت: در کنار تدوین سند لازم است برای اجرای برنامه‌ های مرتبط با تالاب نیز سازوکار و اعتبار مشخصی در نظر گرفته شود.

عفری مفرد رئیس کمیته محلی تالاب بین المللی شادگان افزود: توانمند سازی جوامع محلی از موضوعات مهم در حوزه تالاب است و فرمانداری شادگان آمادگی دارد در چارچوب کمیته محلی برای پیشبرد برنامه‌های مرتبط و حمایت از دستگاههای متولی همکاری لازم را داشته باشد.

در ادامه این جلسه دکتر جادری مشاور معاونت دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در اهمیت برنامه های حفاظت و احیای تالاب شادگان گزارشی از اجرای پروژه های معیشت جایگزین و توانمند سازی جوامع محلی در جهت اشتغال و تولید محصولات محلی و کشاورزی پایدار ارائه کرد و در ادامه توضیح داد که اقداماتی هم برای حمایت و تسهیل برندسازی برخی از این محصولات که توسط جوامع محلی ۵ روستای منتخب طرح به تولید می رسند در حال اجراست.