ناوگان آتش‌نشانی شهرستان اردکان با اختصاص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن، به خودرو‌های جدید و تجهیزات ایمنی و حفاظتی مدرن مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در مراسمی با حضور فرماندار اردکان، از تجهیزات جدید و خودرو‌های مجهز آتش‌نشانی این شهرستان رونمایی شد و جمعی از نیرو‌های عملیاتی نیز به لباس‌ها و تجهیزات حفاظتی جدید مجهز شدند.این تجهیزات با هدف افزایش آمادگی نیرو‌های آتش‌نشانی، ارتقای توان عملیاتی در زمان وقوع حوادث و تقویت سطح ایمنی شهر و مناطق صنعتی اردکان تأمین شده است.

فرماندار اردکان در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی و فداکاری نیرو‌های آتش‌نشانی در امدادرسانی به حادثه‌دیدگان، تأکید کرد: تجهیز و نوسازی امکانات آتش‌نشانی، نقش مهمی در افزایش سرعت و کیفیت امدادرسانی و کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث دارد.اعتبار مورد نیاز برای تأمین این تجهیزات به ارزش ۸۰ میلیارد تومان از محل تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن فعال در شهرستان اردکان اختصاص یافته است.

تجهیز ناوگان آتش‌نشانی اردکان به امکانات جدید، گامی در جهت تقویت زیرساخت‌های ایمنی و امدادی شهرستان و افزایش آمادگی برای مقابله با حوادث شهری و صنعتی به شمار می‌رود.