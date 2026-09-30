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وزیر میراث فرهنگی:پس از مطالعات فنی و انتخاب مشاور و پیمانکار، منابع مرمت و استحکامبخشی مسجد سید اصفهان تأمین خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بازدید از مسجد سید اصفهان گفت: این مسجد از نظر هنر معماری و زیباییشناسی، بنای فاخری است و همه دستگاههای مسئول موظف هستند، در نخستین فرصت برای مرمت و صیانت از آن اقدام کنند.
سیدرضا صالحی امیری با اشاره به ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی اصفهان برای حفاظت از بناهای تاریخی افزود:مسجد سید برای مرمت علاوه برمنابع دولتی، از ظرفیت خیران، مردم اصفهان و بنگاههای اقتصادی نیز برخوردار است و باید از این انگیزهها برای احیای این بنای ارزشمند استفاده کرد.
وی درخصوص تأمین اعتبارمرمت مسجد سید اصفهان ادامه داد:وزارت میراث فرهنگی در سال مالی پیش رو برای این موضوع تخصیص اعتبار خواهد داشت و پس از مطالعات و تعیین دقیق نیازهای فنی، منابع لازم در چارچوب اولویتهای تعیینشده اختصاص مییابد.
صالحی امیری گفت:انتخاب مشاور و پیمانکار صاحب صلاحیت برای مرمت بنا و برآورد هزینههای مورد نیاز باید بر اساس مطالعات تخصصی باشد و پس از جمعبندی این مطالعات و تعیین اولویتها، وزارتخانه منابع لازم را بررسی و برای مشارکت در مرمت اختصاص خواهد داد.
وی افزود: وزارت میراث فرهنگی خود را در قبال صیانت از بناهای تاریخی اصفهان مسئول میداند و تلاش خواهد کرد با همراهی مجموعه مدیریت استان و سایر دستگاههای مربوط، روند حفاظت و مرمت این آثار با جدیت دنبال شود.
مسجد سید اصفهان از آثار با شکوه دوران قاجار است، چنان که در کتیبهی ایوان نیز آمده در سال ۱۲۵۵ به اتمام رسید. این بنای تاریخی در زمان محمد شاه قاجار به همت حجت الاسلام حاج سید محمد باقر شفتی که از روحانیون بزرگ اصفهان و از مراجع عالی قدر تشیع در زمان خود بود، پایه گذاری شد.
مسجدسید اصفهان بیش از هشت هزار متر مربع مساحت دارد، دارای چهار در اصلی، دو چهل ستون، دو شبستان بزرگ، یک گنبد، سه ایوان و بیش از ۴۵ حجره است، اما مناره ندارد.