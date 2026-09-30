به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به برآورد‌های اولیه درباره وجود حدود ۱۵۰ هزار واحد ساخت‌وساز غیرمجاز در مازندران، بر ضرورت شناسایی دقیق این واحد‌ها تاکید کرد.

عبدالرضا کریم پور ملکشاه یکی از چالش‌های اساسی مازندران را افزایش بار جمعیتی بیش از ظرفیت‌های استان دانست و گفت: جمعیتی که فقط از خدمات و زیرساخت‌های استان استفاده می‌کند، با جمعیت رسمی ساکن تفاوت دارد و همین مسئله فشار قابل توجهی بر شبکه‌های آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و سایر خدمات عمومی وارد کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، ساماندهی پسماند را از دیگر مسائل مهم استان برشمرد و افزود: مازندران روزانه حدود هزار و ۲۰۰ تن پسماند تولید می‌کند و حل این مسئله نیازمند عبور از نگاه سنتی مبتنی بر دفع و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه پسماند است.

کریم‌پور ملکشاه همچنین نسبت به پیامد‌های تغییر کاربری و خردشدگی زمین‌های کشاورزی هشدار داد و گفت: کوچک شدن قطعات کشاورزی، صرفه اقتصادی تولید را کاهش می‌دهد و تداوم این روند می‌تواند در بلندمدت بخش کشاورزی استان را با چالش‌های جدی مواجه کند.

وی با اشاره به برآورد‌های اولیه درباره وجود حدود ۱۵۰ هزار واحد ساخت‌وساز غیرمجاز در مازندران، بر ضرورت شناسایی دقیق این واحدها، ساماندهی و تعیین تکلیف آنها تأکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، همچنین بر ضرورت طراحی الگوی اختصاصی برای توسعه مازندران تأکید کرد و افزود: در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع استان باید مجموعه‌ای از عوامل از جمله ظرفیت‌های اکولوژیک، جمعیت واقعی و شناور، جایگاه ملی مازندران، کشاورزی، محیط‌زیست و محدودیت‌های زیرساختی به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.