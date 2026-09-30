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وزیر جهاد کشاورزی با صدور دستور تشکیل کارگروهی ویژه، خواستار بررسی تخصصی وضعیت پروانه چاههای کشاورزی اردکان و ارائه راهکار برای رفع مشکلات ناشی از تعدیل پروانهها شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در پی رایزنیهای نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهرستان با وزیر جهاد کشاورزی، موضوع وضعیت پروانه چاههای کشاورزی و پیامدهای محدودیتهای اعمالشده بر منابع آبی این شهرستان در نشستی تخصصی بررسی شد.در این نشست پوردهقان نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقلیمی بحرانی منطقه و محدودیت شدید منابع آبی، بر ضرورت بازنگری در شیوه تعدیل مصرف آب تأکید کرد و گفت: الگوی کاهش مصرف باید متناسب با شرایط اقلیمی و ویژگیهای بیولوژیک محصولات کشاورزی منطقه، بهویژه باغات پسته، تدوین شود.وی همچنین نسبت به پیامدهای تصمیمات موجود بر بخش کشاورزی و معیشت بهرهبرداران هشدار داد و خواستار اتخاذ تدابیری متناسب با شرایط واقعی مزارع و باغات اردکان شد.
در ادامه، نماینده کشاورزان اردکان با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، مشکلات ناشی از خاموشیهای مکرر چاههای کشاورزی و محدودیتهای اعمالشده در پروانه بهرهبرداری را تشریح کرد و گفت این محدودیتها تبعات اقتصادی قابل توجهی برای کشاورزان به همراه داشته است.
مسئولان اجرایی و مدیران شهرستان اردکان نیز در این نشست، گزارشی از شرایط میدانی و مشکلات موجود در سطح مزارع و باغات ارائه کردند و بر ضرورت توجه به واقعیتهای اجرایی و شرایط خاص کشاورزی منطقه در تصمیمگیریهای مرتبط با منابع آب تأکید داشتند.
در پایان این نشست، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، دستور تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاهها و نهادهای مرتبط را صادر کرد تا وضعیت پروانه چاههای کشاورزی اردکان و مسائل ناشی از تعدیل آنها به صورت علمی و تخصصی بررسی و راهکارهای متناسب با شرایط کشاورزی این شهرستان ارائه شود.
قرار است این کارگروه با بررسی ابعاد فنی، اجرایی و کشاورزی موضوع، پیشنهادهای لازم برای مدیریت منابع آب و کاهش مشکلات بهرهبرداران بخش کشاورزی اردکان را ارائه کند.