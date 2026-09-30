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مهمانان میز اقتصاد شبکه خبر، ابزارهای بازار سرمایه و روشهای نوین تأمین مالی برای بازسازی آسیبهای ناشی از جنگ بدون افزایش فشارهای تورمی را بررسی کردند.
به گزارش گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ در برنامه امروز میز اقتصاد شبکه خبر که چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ با موضوع «روشهای تأمین مالی بازسازیهای جنگی» و با حضور کلثوم روشنی، معاون مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهدی فرازمند، کارشناس حوزه سرمایهگذاری و جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از طریق ارتباط تصویری از استودیو شیراز برگزار شد، ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، اقدامات انجامشده برای اجراییسازی این قانون و راهکارهای تأمین منابع مالی برای بازسازی بنگاهها و زیرساختهای آسیبدیده از جنگ مورد بررسی قرار گرفت.
کلثوم روشنی، معاون مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در اسفند ۱۴۰۲، این قانون را از قوانین مهم و مترقی حوزه تأمین مالی دانست و گفت: رویکرد این قانون تنها بر تأمین منابع مالی متمرکز نیست، بلکه تسهیل دسترسی به منابع، رفع موانع و محدودیتها و اصلاح فرآیندهای تأمین مالی را نیز در بر میگیرد.
وی افزود: موضوعاتی مانند اعتبارسنجی، وثایق و تضامین که پیش از این از موانع اصلی تأمین مالی بنگاههای اقتصادی بودند، در این قانون مورد توجه قرار گرفتهاند و ظرفیتهای لازم برای رفع این مشکلات پیشبینی شده است.
روشنی با اشاره به تشکیل شورای ملی تأمین مالی در چارچوب این قانون اظهار کرد: این شورا با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط، مسئولیت هماهنگی میان نهادها و ابزارهای تأمین مالی، توسعه الگوهای جدید و نظارت بر اجرای ظرفیتهای پیشبینیشده را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: تاکنون ۲۵ جلسه شورای ملی تأمین مالی برگزار شده و از ۲۵ آییننامه پیشبینیشده در قانون، ۲۵ آییننامه به تصویب هیئت وزیران رسیده است. همچنین از ۱۵ دستورالعمل تکلیفی قانون، ۱۲ دستورالعمل در شورا تصویب و ابلاغ شده و سه دستورالعمل دیگر نیز در دستور کار جلسات آتی شورا قرار دارد.
بازار سرمایه؛ بستری برای تأمین مالی غیرتورمی بازسازیها
در ادامه این برنامه، مهدی فرازمند، کارشناس حوزه سرمایهگذاری، با اشاره به ظرفیتهای بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی گفت: پس از بازگشایی بازار سرمایه و افزایش استقبال سرمایهگذاران، تقاضا برای استفاده از ابزارهای تأمین مالی از جمله اوراق بدهی، صندوقهای درآمد ثابت و اوراق مبتنی بر بازار بدهی و کالا نیز افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه ظرفیت قابل توجهی برای تأمین مالی تولید و زیرساختها دارد، افزود: در دوره اخیر، تأمین مالی شرکتها از طریق انتشار اوراق افزایش یافته و تنوع ابزارهای موجود نیز بیشتر شده است. قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها نیز با هدف رفع گلوگاههای تأمین مالی، طراحی ابزارهای جدید و فعالسازی نهادهای مالی به تصویب رسید؛ چراکه حتی پیش از جنگ نیز بنگاههای اقتصادی با محدودیتهای متعددی در دسترسی به منابع مالی مواجه بودند.
فرازمند با تأکید بر ضرورت تأمین مالی غیرتورمی برای بازسازی مناطق و بنگاههای آسیبدیده از جنگ اظهار کرد: یکی از عوامل اثرگذار بر تورم، گردش بالای پول در اقتصاد است و استفاده از ابزارهایی که منابع را به سمت سرمایهگذاریهای مولد و بلندمدت هدایت میکنند، میتواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
وی با اشاره به توسعه تأمین مالی از طریق بازار سهام و پذیرش شرکتها در بورس گفت: تسریع فرآیند پذیرش شرکتها و تأمین مالی از طریق انتشار سهام، یکی از ظرفیتهایی است که میتواند منابع مورد نیاز بنگاهها را بدون اتکا به روشهای متداول افزایش نقدینگی تأمین کند. همچنین تأمین مالی جمعی با مشارکت مردم، امکان جذب منابع برای طرحهای اقتصادی را فراهم کرده است.
این کارشناس حوزه سرمایهگذاری با اشاره به تجربههای جهانی در تأمین مالی پس از جنگ افزود: در برخی کشورها صندوقهای بازسازی برای حمایت از شرکتهای آسیبدیده ایجاد شده و در ایران نیز ظرفیت تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی با اندازه بزرگتر و با هدف بازسازی بنگاههای آسیبدیده در حال بررسی است.
فرازمند ادامه داد: صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی و جسورانه از جمله ابزارهایی هستند که طی سالهای گذشته در بازار سرمایه توسعه یافتهاند و تاکنون بیش از ۲۰ تا ۳۰ صندوق از این نوع راهاندازی شده است. اکنون این ظرفیت وجود دارد که صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی با منابع بزرگتر و با هدف مشخص بازسازی شرکتهای آسیبدیده طراحی شوند؛ موضوعی که با راهبری سازمان بورس و معاونت علمی در حال پیگیری است.
وی همچنین به ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر عواید آینده، اوراق منفعت و روشهای تأمین مالی ترکیبی اشاره کرد و گفت: در این روشها میتوان با اتکا به درآمدهای آتی شرکتها، حتی در شرایطی که بنگاه در حال حاضر به دلیل آسیبهای جنگی درآمد کافی ندارد، منابع مالی مورد نیاز برای احیا و بازسازی آن را تأمین کرد.
این کارشناس حوزه سرمایهگذاری با بیان اینکه ابزارهای تأمین مالی خرد نیز برای بنگاههایی که بهطور غیرمستقیم از جنگ آسیب دیدهاند قابل استفاده است، افزود: تأمین مالی جمعی و انتشار اوراق با مبالغ کوچک میتواند به شرکتهایی که بازار فروش یا درآمد خود را از دست دادهاند و برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارند، کمک کند.
توسعه وثایق و ابزارهای نوین برای تسهیل تأمین مالی بنگاهها
در بخش دیگری از برنامه، جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تشریح ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گفت: این قانون با هدف رفع کاستیهای موجود در تأمین مالی از طریق بازار پول، بازار سرمایه، سرمایهگذاری خارجی و مولدسازی داراییها تدوین شده و ایجاد شورای ملی تأمین مالی، سامانه جامع وثایق، آژانسهای جذب سرمایهگذاری و توسعه دامنه وثایق از جمله محورهای مهم آن است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه افزود: در این قانون، فرآیند انتشار سهام و تأمین مالی از طریق آن کوتاهتر شده و محدودیتهای موجود برای مشارکت بانکها در طراحی و اجرای پروژههای تولیدی و زیربنایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
قادری از تدوین طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در کمیسیون حمایت از تولید خبر داد و گفت: در این طرح ابزارهای جدیدی پیشبینی شده است که میتواند بدون افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی، منابع مورد نیاز بنگاههای اقتصادی و پروژههای زیربنایی را تأمین کند. این طرح پس از تصویب در شور اول، در انتظار بررسی جزئیات در شور دوم و طرح در صحن مجلس است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی از ابزارهای پیشبینیشده در این اصلاحیه اظهار کرد: انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و اوراق ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند ضمن حفظ قدرت خرید سرمایهگذاران، منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم کنند.
قادری توضیح داد: در روش انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز، مردم منابع ریالی خود را در اختیار شرکت یا دستگاه منتشرکننده اوراق قرار میدهند و در سررسید میتوانند بر اساس شرایط اوراق، اصل و سود سرمایه خود را بهصورت ریالی یا ارزی دریافت کنند. این روش میتواند برای طرحهای توسعهای، از جمله پروژههای نفتی و صادراتی، مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در اوراق ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی نیز شرکتهای تولیدکننده فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک و سایر مصالح ساختمانی میتوانند منابع مورد نیاز خود را از طریق انتشار اوراق تأمین کنند و سرمایهگذاران در سررسید، متناسب با شرایط اوراق، امکان دریافت وجه ریالی یا کالای مورد نظر را داشته باشند.
قادری با اشاره به ظرفیت سپردهگذاری ارزی سرمایهگذاران خارجی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گفت: در این سازوکار، منابع ارزی سرمایهگذاران خارجی میتواند بهعنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات ریالی مورد استفاده قرار گیرد و اصل و سود سپرده نیز به همان ارزی که سرمایهگذار وارد کرده است، حفظ شود. همچنین در قانون، برای گردشگران، تجار و سرمایهگذاران خارجی امکان افتتاح حساب یا دریافت کارت ریالی با هدف تسهیل ورود ارز به شبکه رسمی اقتصادی پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت پیمانهای منطقهای مانند شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای جذب منابع خارجی، از دیگر راهکارهای تأمین مالی است. پیش از جنگ نیز حدود سه میلیارد دلار ضمانت دولتی در این حوزه صادر شده بود و در صورت فراهم شدن شرایط، امکان استفاده از ضمانتهای دولتی و شرکتی برای جذب منابع خارجی بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به مجوز انتشار ۶۰۰ میلیون دلار اوراق مرابحه ارزی برای وزارت نفت پیش از جنگ گفت: برای مدیریت آثار احتمالی این نوع تأمین مالی بر بازار ارز، محدودیتهایی در نظر گرفته شد تا منابع مورد نیاز از محل ارزهای در دسترس صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را انجام دادهاند و ارز در خارج از کشور دارند، تأمین شود. اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز نیز این امکان را فراهم میکند که منابع ریالی از مردم جمعآوری شود و شرکتها از محل منابع ارزی خود، نیازهای ارزی طرحهای توسعهای را تأمین کنند.
قادری مولدسازی و بهادارسازی داراییهای دولت، اوراق گام، اوراق سلف ارزی و مشارکت عمومی و خصوصی را از دیگر ظرفیتهای تأمین مالی دانست و افزود: بستههای سرمایهگذاری بینام نیز با هدف تسهیل صدور مجوزها و کوتاه کردن فرآیند آغاز فعالیتهای اقتصادی در قانون پیشبینی شدهاند که اجرای آنها میتواند به تسریع سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی کمک کند.
در ادامه، کلثوم روشنی با اشاره به راهاندازی سامانه جامع وثایق گفت: یکی از مشکلات اصلی بنگاههای اقتصادی برای دریافت تسهیلات، محدود بودن داراییهای قابل قبول بهعنوان وثیقه بود؛ اما در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، دامنه وثایق توسعه یافته و ۳۵ نوع دارایی برای استفاده بهعنوان وثیقه پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه سامانه جامع وثایق با هدف تسهیل فرآیند توثیق داراییها، آزادسازی وثایق پس از بازپرداخت تسهیلات و امکان جایگزینی وثیقه راهاندازی شده است، افزود: تاکنون هفت نوع دارایی از جمله سهام، واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری، سپردههای بانکی، چک دیجیتال، طلای امانی نزد بانک کارگشایی و بیمههای عمر و زندگی در این سامانه بارگذاری شده و قابلیت توثیق دارند. همچنین پنج بانک به این سامانه متصل شدهاند و از ظرفیت آن استفاده میکنند.
روشنی با اشاره به برنامه توسعه سامانه جامع وثایق اظهار کرد: در حال حاضر، اقدامات لازم برای اضافه شدن املاک، خودرو و سیمکارت به سامانه در حال انجام است و تلاش میکنیم تا پایان پاییز این داراییها نیز به فهرست وثایق قابل استفاده اضافه شوند.
وی افزود: قانون علاوه بر داراییهای مشهود مانند ملک و خودرو، ظرفیت استفاده از داراییهای نامشهود مانند برند، مجوزها و مالکیت فکری را نیز فراهم کرده است که با تکمیل زیرساختهای لازم، میتوان از آنها برای تسهیل تأمین مالی بنگاهها استفاده کرد.
مهدی فرازمند نیز با تأکید بر اهمیت توسعه دامنه وثایق گفت: در کنار داراییهای مشهود، توجه به داراییهای نامشهود و همچنین موجودی انبار شرکتها از ظرفیتهای مهم قانون است. استفاده از گواهیهای سپرده کالایی بهعنوان وثیقه میتواند به شرکتهایی که مواد اولیه یا محصولات خود را در انبار نگهداری میکنند، امکان دسترسی به منابع مالی را بدهد.
وی با اشاره به ضرورت تکمیل سازوکارهای اجرایی این حوزه افزود: برای استفاده گسترده از وثایق جدید، باید فرآیندهای شناسایی، ارزشگذاری، توثیق و نقدشوندگی داراییها بهویژه در شرایط نکول تسهیلات، بهصورت دقیق طراحی و اجرایی شوند.
معاون مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد نیز در این زمینه، اعتبارسنجی را مکمل توسعه وثایق دانست و گفت: بر اساس قانون، اگر بنگاه یا فردی از سابقه اعتباری مناسبی برخوردار باشد، میتواند با وثایق کمتر و در برخی موارد با اتکا به رتبه اعتباری خود، از ظرفیت انتشار اوراق بدون ضامن استفاده کند.
روشنی افزود: در این قانون، دستگاههای متولی مکلف شدهاند دادههای مورد نیاز اعتبارسنجی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا پایگاه اطلاعاتی جامعتری برای ارزیابی رفتار اعتباری افراد و بنگاهها شکل بگیرد. این موضوع میتواند با شناسایی دقیقتر ریسک متقاضیان، زمینه کاهش نیاز به وثایق سنتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی را فراهم کند.
بستههای سرمایهگذاری بینام و مشارکت عمومی و خصوصی در بازسازی زیرساختها
در بخش پایانی برنامه میز اقتصاد، موضوع بستههای سرمایهگذاری بینام و میزان پیشرفت اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفت. مهدی فرازمند، کارشناس حوزه سرمایهگذاری، با اشاره به ضرورت عملیاتی شدن ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گفت: با وجود پیشبینی ابزارهای متنوع در این قانون، هنوز در برخی حوزهها، از جمله شناسایی و ارزشگذاری وثایق و طراحی سازوکارهای حقوقی و اجرایی، اقدامات لازم بهطور کامل انجام نشده است.
وی افزود: در حوزه بستههای سرمایهگذاری بینام نیز لازم است دستگاههای اجرایی با جدیت بیشتری وارد عمل شوند تا فرصتهای سرمایهگذاری شناساییشده به طرحهای عملیاتی و قابل اجرا تبدیل شوند و سرمایهگذاران بتوانند بدون مواجهه با فرآیندهای طولانی اداری، فعالیت خود را آغاز کنند.
کلثوم روشنی، معاون مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در توضیح آخرین وضعیت اجرای بستههای سرمایهگذاری بینام گفت: این بستهها با هدف رفع موانع اداری و تسهیل فرآیند صدور مجوزها در قانون پیشبینی شدهاند. پیش از این، کارآفرینان برای دریافت مجوزهای متعدد ناچار بودند مدتزمان زیادی را صرف طی مراحل اداری کنند و گاهی متوقف شدن فرآیند در یکی از دستگاهها، تمام تلاش و سرمایهگذاری انجامشده را با مشکل مواجه میکرد.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون، دستگاههای اجرایی میتوانند فرصتهای سرمایهگذاری را شناسایی کرده، مجوزهای مورد نیاز را از طریق درگاه ملی مجوزها دریافت و آنها را در قالب بستههای سرمایهگذاری بینام در اختیار متقاضیان قرار دهند.
روشنی با اشاره به آخرین اقدامات انجامشده در این زمینه اظهار کرد: فرصتهای سرمایهگذاری شناسایی و در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شدهاند و اکنون فرآیند اخذ مجوزهای لازم در حال انجام است. پس از تکمیل این مرحله، دستگاههای اجرایی فراخوان عمومی منتشر میکنند تا کارآفرینان و سرمایهگذاران بتوانند برای اجرای طرحها اعلام آمادگی کنند.
وی با بیان اینکه بارگذاری فرصتهای سرمایهگذاری در ماه اخیر انجام شده است، افزود: با طی شدن مراحل باقیمانده و تکمیل مجوزها، فراخوان عمومی این بستهها اعلام خواهد شد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیتهای مشارکت عمومی و خصوصی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گفت: دولت برای اجرای پروژههای زیربنایی با محدودیت منابع مواجه است و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران بخش خصوصی، تعاونیها و نهادهای عمومی غیردولتی میتواند در تأمین منابع مالی مورد نیاز این طرحها نقش داشته باشد.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای بستههای سرمایهگذاری بینام، مولدسازی داراییهای دولت و بهادارسازی داراییها افزود: این ابزارها در کنار انتشار اوراق و صندوقهای تأمین مالی میتوانند امکان مشارکت سرمایهگذاران را در پروژههای زیرساختی فراهم کنند و بخشی از فشار تأمین مالی را از دوش شبکه بانکی بردارند.
قادری همچنین با اشاره به ظرفیت توکنسازی داراییها و سایر روشهای نوین تأمین مالی گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مجموعهای از ابزارهای متنوع را برای استفاده از داراییهای موجود و هدایت منابع به سمت تولید پیشبینی کرده است که با تکمیل آییننامهها و رفع موانع اجرایی، میتوان از آنها در تأمین مالی پروژههای بازسازی و توسعه زیرساختها بهره گرفت.
وی در پایان با اشاره به برخی ظرفیتهای پیشبینیشده در طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها اظهار کرد: ابزارهایی مانند اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و گواهی سپرده کالایی، در کنار مشارکت عمومی و خصوصی و استفاده از منابع داخلی و خارجی، میتوانند مسیرهای جدیدی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی و پروژههای زیربنایی ایجاد کنند.
بر اساس مباحث مطرحشده در این برنامه، استفاده از ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها برای بازسازیهای پس از جنگ، علاوه بر فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز بنگاههای آسیبدیده، مستلزم تکمیل زیرساختهای اجرایی، توسعه ابزارهای نوین، تسهیل فرآیندهای اعتبارسنجی و وثیقهگذاری و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مالی است. همچنین توسعه صندوقهای سرمایهگذاری، تأمین مالی جمعی، انتشار اوراق و مشارکت بخش خصوصی میتواند مسیرهای متنوعی را برای تأمین منابع مالی مستقیم و غیرمستقیم بازسازی فراهم کند.