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کارشناس هواشناسی مازندران: جو استان از فردا پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده پایدار پیش بینی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: سامانه بارشی امشب از استان خارج میشود و فردا پنج شنبه و جمعه آسمان استان آفتابی و با افزایش دما همراه است.
شعبانپور افزود: گذر جمعه شب به روز شنبه دامنهها و ارتفاعات غربی استان با رگبار و رعدبرق پراکنده باران همراه خواهد بود.
وی گفت: یکشنبه هفته آینده با تقویت جریانهای شمالی و سامانه بارشی رگبار، رعد وبرق، کاهش محسوس دما و وزش بادهای شدید پیش بینی میشود.
به گفته وی دریا امشب مواج است، اما از فرد ا بتدریج از ارتفاع موج کاسته میشود.