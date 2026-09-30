کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: سامانه بارشی امشب از استان خارج می‌شود و فردا پنج شنبه و جمعه آسمان استان آفتابی و با افزایش دما همراه است.

شعبانپور افزود: گذر جمعه شب به روز شنبه دامنه‌ها و ارتفاعات غربی استان با رگبار و رعدبرق پراکنده باران همراه خواهد بود.

وی گفت: یکشنبه هفته آینده با تقویت جریان‌های شمالی و سامانه بارشی رگبار، رعد وبرق، کاهش محسوس دما و وزش باد‌های شدید پیش بینی می‌شود.

به گفته وی دریا امشب مواج است، اما از فرد ا بتدریج از ارتفاع موج کاسته می‌شود.