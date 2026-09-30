مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از احاله مدیریت دو هزار و ۴۹۹ هکتار از مراتع استان در قالب دو طرح مرتعداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شیرزاد نجفی گفت: مدیریت دو هزار و ۴۹۹ هکتار از مراتع استان در قالب دو طرح مرتعداری به مجریان و بهره‌برداران واگذار شد که این طرح‌ها شامل طرح مرتعداری بیدستان در شهرستان ازنا و طرح مرتعداری دربند فقیران در شهرستان خرم‌آباد است.

وی افزود: مساحت مراتع استان بیش از یک میلیون هکتار و شامل مراتع ییلاقی، قشلاقی و میان‌بند است.