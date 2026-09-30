به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدیعقوب هاشمی اظهار داشت: در راستای اشتغال‌زایی و توسعه صنایع تبدیلی، ۲۵ فقره پروانه بهره‌برداری شامل صدور، تمدید و اصلاح با ظرفیت ۲۸۱ هزار تن در شهرستان‌های شوشتر، شوش، آبادان، شادگان، اهواز، حمیدیه، دزفول و اندیمشک صادر شد و به مرحله تولید رسید.

‌وی زمینه‌های فعالیت این واحدها را شامل بسته‌بندی خرما، بسته‌بندی سبزی و صیفی، احداث سیلوی گندم و تولید خوراک دام و آبزیان برشمرد و افزود: نهایی شدن این طرح‌ها برای ۵۶۳ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرد.

‌هاشمی با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی ، تصریح کرد: توسعه صنایع تبدیلی و غذایی علاوه بر کاهش ضایعات محصولات، نقش کلیدی در ارتقای امنیت غذایی و افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزان استان دارد.