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مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از صدور ۲۵ فقره پروانه بهرهبرداری با ظرفیت ۲۸۱ هزار تن تولید و اشتغالزایی ۵۶۳ نفر در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدیعقوب هاشمی اظهار داشت: در راستای اشتغالزایی و توسعه صنایع تبدیلی، ۲۵ فقره پروانه بهرهبرداری شامل صدور، تمدید و اصلاح با ظرفیت ۲۸۱ هزار تن در شهرستانهای شوشتر، شوش، آبادان، شادگان، اهواز، حمیدیه، دزفول و اندیمشک صادر شد و به مرحله تولید رسید.
وی زمینههای فعالیت این واحدها را شامل بستهبندی خرما، بستهبندی سبزی و صیفی، احداث سیلوی گندم و تولید خوراک دام و آبزیان برشمرد و افزود: نهایی شدن این طرحها برای ۵۶۳ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرد.
هاشمی با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی ، تصریح کرد: توسعه صنایع تبدیلی و غذایی علاوه بر کاهش ضایعات محصولات، نقش کلیدی در ارتقای امنیت غذایی و افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزان استان دارد.