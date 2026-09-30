به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سنندج یکی از مناطق دارای سطح قابل توجه کشت زعفران است محصولی که سازگاری آن با شرایط اقلیمی استان، توجه کشاورزان را به توسعه این کشت جلب کرده است.

گسترش سامانه‌های نوین آبیاری و حمایت از کشاورزان، از عوامل توسعه زعفران در کردستان عنوان می‌شود ظرفیتی که می‌تواند بهره‌وری اراضی، درآمد کشاورزان و اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش دهد.