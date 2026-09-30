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حضور بی نظیر و با صلابت مردم در میادین در تجمعات شبانه

دویست و سیزده شب از حضور بی نظیر و با صلابت مردم در میادین گذشت، حضوری پرشکوه و مقتدر که پیام‌هایی برای دشمنان این مرز و بوم دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸- ۱۷:۲۷
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم
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