به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، فرصت قوی‌پنجه روز چهارشنبه اظهار کرد: این متهمان که طی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز در ۱۵۳ مترمربع و شخم‌زنی و تصرف سه هکتار از اراضی ملی کرده بودند، با پیگیری‌های حقوقی و نظارت‌های میدانی یگان حفاظت، شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفتند.

وی افزود: بر اساس آرای صادره در شهریورماه ۱۴۰۵، متهمان این پرونده علاوه بر پرداخت جریمه نقدی به یک ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست بیله‌سوار با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تخریب عرصه‌های طبیعی، از شهروندان خواست هرگونه تخلف زیست‌محیطی را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا شماره تلفن ۳۲۸۲۸۰۰۳-۰۴۵ به این اداره اطلاع دهند.