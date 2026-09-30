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وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از اصفهان بهدلیل پیشتازی در اجرای طرحهای کیفیتبخشی آموزشی، این استان را پرچمدار کیفیتبخشی آموزشی در سطح کشور معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر آموزش و پرورش در جمع مدیران مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان گفت: با وجود مشکلات ایجاد شده برای مدارس در جنگ تحمیلی سوم، سال تحصیلی جدید بدون دغدغه و با روندی مثبت آغاز شد.
علیرضا کاظمی تلاش مسئولان برای بهتر شدن کیفیت آموزش را ارج نهاد و افزود: این حمایتها یک سرمایه ارزشمند شمرده میشود وقرار است کیفیت بخشی آموزش با رویکرد عدالت و هویت به صورت آزمایشی عملیاتی شود.
وی ادامه داد:اصفهان از جمله استانهایی است که در حوزه کیفیتبخشی، طرح مشخصی ارائه کرده است و این اقدام ارزشمند میتواند زمینهساز یک حرکت پرچمدار در استان باشد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت هوشیاری در برابر فضاسازیهای رسانهای گفت: امروز مهمترین وظیفه ما دفاع از کیان نظام و حفاظت از ارزشهای آن است، ما میراثدار خون هزاران شهید هستیم و ضروری است به علت مسئولیتی که در این زمینه داریم، هوشیار باشیم.
وی با بیان اینکه میدان اصلی تقابل امروز، جنگ شناختی است، افزود: جنگ نظامی، جنگ اصلی نیست و حتی جنگ اقتصادی نیز تنها میدان اصلی دشمن شمرده نمیشود؛ امروز جنگ شناختی، ادراکی و فرهنگی اهمیت بیشتری دارد و دشمن تلاش میکند از طریق شایعهسازی، دروغپراکنی و فریبکاری فضای مسمومی ایجاد کند.
کاظمی با اشاره به سیاستهای محوری وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: سه سیاست محوری وزارت آموزش و پرورش شامل عدالت، کیفیت و هویت ملی و دینی است و در این میان، کیفیتبخشی امروز به مرکز ثقل برنامهها و توجهات وزارتخانه تبدیل شده است و امیدوارم طرح کیفیتبخشی استان اصفهان بهعنوان یک برنامه آزمایشی، نتایج خوبی همراه داشته باشد و بتوان از تجربه آن در مسیر ارتقای کیفیت آموزش در سطح کشور استفاده کرد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فضاسازیهای اخیر درخصوص استعفای معلمان گفت: در روزهای گذشته مطالبی مبنی بر استعفای معلمان منتشر شد، در حالی که این ادعا با واقعیت جامعه معلمان همخوانی ندارد و حدود ۶۵۰ هزار کلاس درس در کشور با حضور معلمان اداره و به بهترین شکل مدیریت میشود.
وی مهمترین وظیفه هرفرد را حفظ نظام و کیان مملکت اسلامی دانست و افزود:ما به عنوان معلم میراثدار هزاران شهید هستیم و باید میدان را از کلاسهای درس شروع کنیم.