خبرنگاران پل ارتباطی بین پلیس خدمتگزار و مردم شریف هستند
فرمانده انتظامی استان مرکزی در نشست خبری به مناسبت هفته فراجا با حضور خبرنگاران گفت: خبرنگاران پل ارتباطی بین پلیس خدمتگزار و مردم شریف هستند و با سرعت، دقت و صیانت از اخبار، واقعیتها را به سمع و نظر مردم میرسانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سردار تاجره با اشاره به ایثارگریهای نیروهای انتظامی استان گفت: استان مرکزی دارای ۲۲۹ شهید انتظامی، بیش از ۷۰۰ جانباز، ۲۸ آزاده و چهار هزار و ۱۰۰ نفر جانباز وابسته است که همه ما مدیون ایثار و فداکاری آنان هستیم. وی با تقدیر از همراهی مردم استان افزود: مردم شریف استان مرکزی در جنگ دوازدهروزه و همچنین در تشییع و تدفین ۹ شهید اخیر، حضوری پررنگ و حمایتگرانه داشتند که این همراهی، سرمایه بزرگ اجتماعی برای فرماندهی انتظامی است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به نقش رسانهها تصریح کرد: لازم است ظرفیت خبرنگاران با تعامل و همدلی بیش از پیش گسترش یابد. وی در ادامه به عملکرد حوزه گذرنامه اشاره کرد و گفت: در شش ماه نخست سال جاری، ۲۷ هزار و ۹۰۰ جلد گذرنامه در استان صادر شده که بیش از ۱۷ هزار جلد آن مربوط به گذرنامههای زیارتی بوده است. همکاران ما در مجموعه پلیس اطلاعات و اداره گذرنامه، بهطور میانگین روزانه ۱۴۶ جلد گذرنامه صادر کردهاند.
سردار تاجره با اشاره به آمار تصادفات و تلفات جادهای استان در ۶ ماهه نخست امسال اظهار داشت: در این مدت ۶۴ نفر در سطح استان جان خود را از دست دادند که این تعداد زیاد است و کاهش آمار فوتیها مستلزم هماهنگی بین دستگاههای متولی است. بیشترین فوتیها به ترتیب مربوط به عابرین پیاده، رانندگان و سپس موتورسیکلتسواران بوده و در حوزه موتورسیکلتسواران شاهد ۲۳ درصد افزایش تلفات نسبت به سال قبل هستیم.
وی افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ۲۹۳ نفر در راهها و محورهای مواصلاتی استان فوت کردند که بیشترین عامل تصادفات، عدم توجه به جلو با ۶۰ درصد، انحراف و تجاوز به چپ با ۱۶ درصد و تخطی از سرعت مطمئنه با ۸ درصد بوده است. در مجموع ۸۴ درصد تصادفات مربوط به همین عوامل است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: امسال در ۶ ماهه نخست ۱۷۲ میلیون خودرو از راهها و محورهای مواصلاتی استان مرکزی تردد کردند که رتبه سوم کشور در تردد بیناستانی را به خود اختصاص دادهایم. این حجم تردد و کاهش نیرو، افزایش کار همکاران ما را در پی داشته است؛ بهگونهای که به جای ۱۲ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت، همکاران ما معمولاً ۱۶ تا ۱۸ ساعت در راهها حضور دارند.
سردار تاجره در ادامه با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه درونشهری اظهار کرد: ۷۸۵ وسیله نقلیه که یا پلاک نداشتند، یا پلاک مخصوص داشتند و یا حرکات مخاطرهآفرین داشتند، توقیف شدند که از این تعداد ۳۳۶۴ مورد مربوط به موتورسیکلتهایی بود که به دلیل حرکات مخاطرهآفرین توقیف شدند. همچنین ۶۱۸ راننده متخلف و پرخطر در کلاسهای آموزش فرهنگ ترافیکی شرکت کردند. وی تصریح کرد: امسال ۱۷۴ هزار بار تعویض پلاک در استان انجام شد و روزانه ۹۳۶ مورد تعویض پلاک یا نصب پلاک جدید داشتهایم که نسبت به سال قبل ۱۳۳ درصد افزایش نشان میدهد. در این مدت ۱۹۸۱ نفر برای اولین بار گواهینامه جدید دریافت کردند.
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اهمیت مبارزه با مواد مخدر گفت: از ابتدای سال، همکاران ما در مجموعه پلیس مبارزه با مواد مخدر عملیاتهای مختلفی انجام دادند که بیش از ۸۰ درصد این عملیاتها با تیراندازی مواجه شد و در این مدت چند نفر از همکارانمان آسیب دیدند. در این ۶ ماهه یک تن و ۹۷۵ کیلوگرم از انواع مواد مخدر کشف و ۱۸۷۶ نفر قاچاقچی و خردهفروش دستگیر شدند. همچنین ۳۴۰۰ نفر معتاد متجاهر جمعآوری و به مراکز بازپروری تحویل شدند.
سردار تاجره در ادامه به عملکرد پلیس امنیت اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست امسال، کشفیات کالای قاچاق به ارزش ۱۴۸۱ میلیارد ریال انجام شد و ۵۴۰ قاچاقچی کالا و ارز دستگیر و ۵۵۰ پرونده تشکیل شد. همچنین ۳۹۳ خودروی قاچاقچیان کالا و ۱۷۷ دستگاه خودرو شوتی توقیف شدند.
وی به فعالیت قرارگاه مهارتآموزی سربازان نیز اشاره کرد و گفت: در شش ماه نخست امسال ۷۷ دوره آموزشی برای ۷۳۷ سرباز در قالب ۱۶ کارگاه مهارتی برگزار شد و با همکاری سازمان فنی و حرفهای استان، گواهینامه مهارت صادر میشود و پس از پایان خدمت، وام اشتغال نیز به آنان تعلق میگیرد.
فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: همچنین ۴۲ پرونده در حوزه جرائم اقتصادی به ارزش تقریبی بالای ده همت تشکیل شد که در این رابطه ۹۱ نفر دستگیر شدند. وی با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی تصریح کرد: در شش ماه نخست امسال سه هزار و ۸۴ نفر سارق دستگیر شدند که این رقم کمتر از نیم درصد جمعیت استان را شامل میشود و نشاندهنده امنیت پایدار استان مرکزی است. در این مدت ۱۴ فقره قتل در سطح استان به وقوع پیوست که هر ۱۴ قاتل دستگیر شدند و هفت هزار و ۶۰۰ مورد کشفیات سرقت داشتهایم.
سردار تاجره در ادامه به عملکرد پلیس فتا اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه فضای مجازی، یک هزار و ۹۱۴ فقره جرم سایبری در استان مشاهده شد که در یک هزار و ۵۴۲ فقره معادل بیش از ۹۶ درصد، کشف جرائم صورت گرفت. همچنین بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال از حسابهای مرتبط مسدود و به شاکیان بازگردانده شد و بیش از ۲۲ هزار و ۷۸۵ مورد مشاوره تلفنی سایبری انجام شده است. شماره ۰۹۶۳۸۰ بهصورت شبانهروزی آماده ارائه مشاوره و دریافت گزارشهای مردمی است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی در پایان با قدردانی از زحمات همکاران خود، اصحاب رسانه و مردم شریف استان مرکزی تأکید کرد: فرماندهی انتظامی استان مرکزی با تمام توان و امکانات در خدمت امنیت مردم و شهروندان عزیز خواهد بود.